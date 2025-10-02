Tekirdağ, Marmara Bölgesi'nin önemli illerinden biri olup, coğrafi konumu ve yer yapısı nedeniyle deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer almaktadır. Son olarak 2 Ekim 2025 tarihinde Marmara ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, bu durumu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Peki, Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ'dan fay hattı geçiyor mu? Tekirdağ fay hattı hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

TEKİRDAĞ DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunan ve bu nedenle deprem riski taşıyan bir ülkedir. Tekirdağ, bu bağlamda 2. derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma, orta şiddette depremlerin görülebileceğini ve yapıların bu tür sarsıntılara karşı dayanıklı olması gerektiğini göstermektedir. Özellikle Tekirdağ Merkez, Marmara Ereğlisi ve Şarköy ilçeleri, bu riskin daha yüksek olduğu bölgeler arasında yer almaktadır.

TEKİRDAĞ'DAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Evet, Tekirdağ il sınırları içinde aktif bir fay hattı bulunmaktadır. Marmara Denizi üzerinden ulaşan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy ve Gölcük Mahalleleri'nden geçmektedir. Bu fay hattı, bölgedeki en önemli sismik aktivite kaynağını oluşturur.

Tarihsel olarak, bu fay hattı üzerinde 1912 yılında Şarköy-Mürefete civarında 7.3 büyüklüğünde büyük bir deprem meydana gelmiştir. Bu olay, bölgenin sismik aktivitesinin yüksek olduğunu ve büyük depremlerin olasılığının bulunduğunu göstermektedir.