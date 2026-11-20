Taşacak Bu Deniz full HD CANLI izle! Taşacak Bu Deniz 39. bölüm tek parça nereden izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TRT 1'in cuma akşamlarının iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz, bu akşam 39. bölümüyle ekrana geliyor. Karadeniz'in hırçın sularında, yıllardır süren bir düşmanlığın gölgesinde filizlenen aşkı anlatan dizinin yeni bölümünde Adil'in intikam ateşi büyürken, Şerif'in kurduğu tuzak İso ile Fadime'nin kaderini belirleyecek. Bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler, diziyi canlı ve tek parça olarak nereden izleyebileceklerini araştırıyor.
Taşacak Bu Deniz 39. bölüm, 20 Kasım 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. Başrollerinde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı, OGM Pictures imzalı dizi; TRT 1'in canlı yayın sayfası ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de internetten canlı izlenebiliyor. Yayının ardından ise Taşacak Bu Deniz 39. bölüm tek parça ve full HD olarak TRT'nin resmi dijital platformlarına yükleniyor. Taşacak Bu Deniz full HD canlı izle, Taşacak Bu Deniz 39. bölüm tek parça nereden izlenir, yeni bölümde neler olacak ve dizi nerede çekiliyor soruları cuma akşamı öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Taşacak Bu Deniz 39. bölüm izleme seçenekleri ve dizi hakkında tüm detaylar.
TAŞACAK BU DENİZ 39. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Taşacak Bu Deniz 39. bölüm bu akşam, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizi, her cuma akşamı yeni bölümüyle yayınlanıyor.
TAŞACAK BU DENİZ FULL HD CANLI İZLE
Taşacak Bu Deniz'i televizyon başında izleyemeyecek olanlar, diziyi TRT 1'in resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden yüksek görüntü kalitesiyle canlı olarak takip edebiliyor. Bu platformlara bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı televizyonlardan erişilebiliyor.
TAŞACAK BU DENİZ 39. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?
Taşacak Bu Deniz'in 39. bölümü, televizyon yayını tamamlandıktan sonra TRT'nin resmi dijital platformlarında tek parça olarak izleyiciye sunuluyor. Bölümü kaçıranlar, TRT 1'in internet sitesi ve tabii uygulaması üzerinden diziyi full HD kalitede izleyebiliyor. Dizinin önceki bölümlerine ve fragmanlarına da aynı platformlardan ulaşmak mümkün.
İzleyicilerin, korsan yayın yapan ve kişisel bilgi talep edebilen izinsiz sitelere itibar etmemesi, diziyi yalnızca resmi kanallar üzerinden izlemesi öneriliyor.
TAŞACAK BU DENİZ 39. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Adil Koçari, intikam yolunda kimseyi gözünün yaşına bakmadan ilerliyor. Kızının peşindeki Cengiz'le başlayan hesaplaşma, kızını üzen Oruç'la sürüyor. Adil, Orhan'a işkence ediyor, Furtunalara göz açtırmıyor ve son olarak Şerif'i hedef alıyor. Şerif'in en büyük dayanağı olan ailesine ağır bir darbe vuran Adil, onu anasız ve ailesiz bırakıyor.
Adil'in öfkesi büyüdükçe Esme'nin korkuları da artıyor. Eleni'nin araya girmesiyle Adil ve Esme birbirlerine içlerini döküyor ve bıçağı kendi göğüslerine değil, düşmanın göğsüne saplamaya karar veriyor. Ancak Esme, kelepçenin Adil'in bileklerine takılmasına göz yummayacaktır. Ailesini korumaya çalışan Esme, yalnızca Şirin, Emriye ve Orhan'ın bildiği bir sırla yüz yüze geliyor.
Şerif ise Eyüphan'ı en zayıf noktasından vurarak İso ile Fadime'yi büyük bir tuzağa çekiyor. İki âşık, ya sonsuza dek ayrılacakları ya da sonunda kavuşacakları zorlu bir sınavla karşı karşıya kalıyor. Oruç ile Cengiz Eleni yüzünden birbirine girerken, Eleni Cengiz'le yemeğe çıkma kararı alıyor. Düşmana karşı herkesin bir planı varken Eleni'nin de yapacakları bulunuyor.
TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?
Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'de nesiller boyu süren bir kan davasının ortasında kalan iki ailenin hikâyesini anlatıyor. Dizinin merkezinde, düşman ailelerin mensupları olan Adil ve Esme'nin imkânsız aşkı yer alıyor. Geçmişin hesaplaşmaları, bastırılmış duygular ve intikam yeminleri, her bölümde nefretle sevgi arasındaki ince çizgiyi yeniden sınıyor. Hikâye, iki ailenin çatışmasını dışarıdan gelen bir yabancının gözünden de aktarıyor.
TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Dizinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal (Esme) yer alıyor. Geniş oyuncu kadrosunda ise şu isimler bulunuyor:
Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak).
TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Taşacak Bu Deniz'in çekimleri Trabzon'da yapılıyor. Dizi ekibi, özellikle Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde kamera karşısına geçiyor. Bölgenin sisli yaylaları, sarp kıyıları ve dalgalı denizi, hikâyenin sert ve tutkulu atmosferini ekrana yansıtıyor.
TAŞACAK BU DENİZ GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ?
Hayır, Taşacak Bu Deniz gerçek bir hikâyeye dayanmıyor. Dizi, senaristler Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı özgün bir kurgu. Daha önce Sefirin Kızı ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlara imza atan senarist ikili, Karadeniz insanının tutkusunu ve aile bağlarını dramatik bir hikâyeyle buluşturuyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor.