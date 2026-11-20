Taşacak Bu Deniz 39. bölüm, 20 Kasım 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. Başrollerinde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı, OGM Pictures imzalı dizi; TRT 1'in canlı yayın sayfası ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de internetten canlı izlenebiliyor. Yayının ardından ise Taşacak Bu Deniz 39. bölüm tek parça ve full HD olarak TRT'nin resmi dijital platformlarına yükleniyor. Taşacak Bu Deniz full HD canlı izle, Taşacak Bu Deniz 39. bölüm tek parça nereden izlenir, yeni bölümde neler olacak ve dizi nerede çekiliyor soruları cuma akşamı öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Taşacak Bu Deniz 39. bölüm izleme seçenekleri ve dizi hakkında tüm detaylar.

TAŞACAK BU DENİZ 39. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Taşacak Bu Deniz 39. bölüm bu akşam, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizi, her cuma akşamı yeni bölümüyle yayınlanıyor.

TAŞACAK BU DENİZ FULL HD CANLI İZLE

Taşacak Bu Deniz'i televizyon başında izleyemeyecek olanlar, diziyi TRT 1'in resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden yüksek görüntü kalitesiyle canlı olarak takip edebiliyor. Bu platformlara bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı televizyonlardan erişilebiliyor.

TAŞACAK BU DENİZ 39. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

Taşacak Bu Deniz'in 39. bölümü, televizyon yayını tamamlandıktan sonra TRT'nin resmi dijital platformlarında tek parça olarak izleyiciye sunuluyor. Bölümü kaçıranlar, TRT 1'in internet sitesi ve tabii uygulaması üzerinden diziyi full HD kalitede izleyebiliyor. Dizinin önceki bölümlerine ve fragmanlarına da aynı platformlardan ulaşmak mümkün.