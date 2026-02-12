Haberler

Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı; olay anı kamerada

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığını öne sürdüğü sevgilisi ile annesine ait 2 aracı ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği yangında alevlere teslim olan otomobiller kullanılamaz hale gelirken, gözaltına alınan şüpheli ise konuşmama hakkını kullandığını söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde Hüseyin A., sokakta tartıştığı kız arkadaşı ile onun annesine ait minibüs ve otomobili ateşe verdi.

İKİSİ DE KÜLE DÖNDÜ

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevrede panik yaşanırken, araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kundaklanan her iki araç da yanarak küle döndü.

O ANLAR KAMERADA

Yangın ve araçlarda yaşanan patlama anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

KONUŞMAMA HAKKINI KULLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, ekip aracına bindirildikten sonra konuşmama hakkını kullandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
