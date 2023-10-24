Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Megastar Tarkan marş besteledi. Tarkan "Sen Rahat Uyu" marş sözleri merak edilirken dinleyiciler Tarkan Cumhuriyetin 100. yıl marşı dinlemek için araştırıyorlar. Peki, Tarkan Cumhuriyetin 100. yıl marşı dinle! Tarkan "Sen Rahat Uyu" marş sözleri nedir?

Tarkan, Cumhuriyetin 100. yılına özel marş besteledi. Tarkan Cumhuriyetin 100. yıl marşı dinle ve Tarkan "Sen Rahat Uyu" marş sözleri nedir soruları dinleyiciler tarafından araştırılıyor. Tarkan'ın Sen Rahat Uyu adını verdiği marşı dinleyiciler tarafından çok beğenildi. Tarkan Cumhuriyetin 100. yıl marşı dinle! Tarkan "Sen Rahat Uyu" marş sözleri nedir? Detaylar haberimizdedir…

TARKAN "SEN RAHAT UYU" MARŞ SÖZLERİ NEDİR?

Sen rahat uyu

Yüreğimizdesin her an

Sen rahat uyu

Biz hep izindeyiz atam

Sana olan bu aşk

Ebediyete kadar

Bizdeki bu yangın

Hiç sönmez hep yanar

Sen ne karanlıkları

Işığına boğdun

O puslu ufuklardan

Umut olup da doğdun

Sana olan bu aşk

Ebediyete kadar

Bizdeki bu yangın

Hiç sönmez hep yanar

Sende buldu bu ulus

Sende buldu uygarlığın anahtarını

Cumhuriyetle bu vatana

Sen açtın aydınlığın kapılarını

Sen rahat uyu

Rehberiyiz biz yolunun

Sen rahat uyu

Bekçisiyiz doğrunun

Sana olan bu aşk

Ebediyete kadar

Bizdeki bu yangın

Hiç sönmez hep yanar

Sende buldu bu ulus

Sende buldu uygarlığın anahtarını

Cumhuriyetle bu vatana

Sen açtın aydınlığın kapılarını

Sen rahat uyu

Sırtın yere gelmez atam

Adına toz kondurmayız

Tetikteyiz her an

Sen rahat uyu

Hiç merak etme atam

Yazdığın tarih

Hep olacak dillerde destan

Sen rahat uyu

Sırtın yere gelmez atam

Adına toz kondurmayız

Tetikteyiz her an

Sen rahat uyu

Hiç merak etme atam

Gönüllerdeki yerin

Baki olacak her zaman

Sana olan bu aşk

Ebediyete kadar

Bizdeki bu yangın

Hiç sönmez hep yanar

TARKAN CUMHURIYETİN 100. YIL MARŞI DİNLE!