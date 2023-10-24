Tarkan Cumhuriyetin 100. yıl marşı dinle! Tarkan "Sen Rahat Uyu" marş sözleri nedir?
Gündem Haberleri
Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Megastar Tarkan marş besteledi. Tarkan "Sen Rahat Uyu" marş sözleri merak edilirken dinleyiciler Tarkan Cumhuriyetin 100. yıl marşı dinlemek için araştırıyorlar. Peki, Tarkan Cumhuriyetin 100. yıl marşı dinle! Tarkan "Sen Rahat Uyu" marş sözleri nedir?
Tarkan, Cumhuriyetin 100. yılına özel marş besteledi. Tarkan Cumhuriyetin 100. yıl marşı dinle ve Tarkan "Sen Rahat Uyu" marş sözleri nedir soruları dinleyiciler tarafından araştırılıyor. Tarkan'ın Sen Rahat Uyu adını verdiği marşı dinleyiciler tarafından çok beğenildi. Tarkan Cumhuriyetin 100. yıl marşı dinle! Tarkan "Sen Rahat Uyu" marş sözleri nedir? Detaylar haberimizdedir…
TARKAN "SEN RAHAT UYU" MARŞ SÖZLERİ NEDİR?
Sen rahat uyu
Yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu
Biz hep izindeyiz atam
Sana olan bu aşk
Ebediyete kadar
Bizdeki bu yangın
Hiç sönmez hep yanar
Sen ne karanlıkları
Işığına boğdun
O puslu ufuklardan
Umut olup da doğdun
Sana olan bu aşk
Ebediyete kadar
Bizdeki bu yangın
Hiç sönmez hep yanar
Sende buldu bu ulus
Sende buldu uygarlığın anahtarını
Cumhuriyetle bu vatana
Sen açtın aydınlığın kapılarını
Sen rahat uyu
Rehberiyiz biz yolunun
Sen rahat uyu
Bekçisiyiz doğrunun
Sana olan bu aşk
Ebediyete kadar
Bizdeki bu yangın
Hiç sönmez hep yanar
Sende buldu bu ulus
Sende buldu uygarlığın anahtarını
Cumhuriyetle bu vatana
Sen açtın aydınlığın kapılarını
Sen rahat uyu
Sırtın yere gelmez atam
Adına toz kondurmayız
Tetikteyiz her an
Sen rahat uyu
Hiç merak etme atam
Yazdığın tarih
Hep olacak dillerde destan
Sen rahat uyu
Sırtın yere gelmez atam
Adına toz kondurmayız
Tetikteyiz her an
Sen rahat uyu
Hiç merak etme atam
Gönüllerdeki yerin
Baki olacak her zaman
Sana olan bu aşk
Ebediyete kadar
Bizdeki bu yangın
Hiç sönmez hep yanar