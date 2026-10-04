Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler

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Türk futbolunda son bir haftada yaşanan hakem ve bahis soruşturmaları ile idarecilerin PFDK’ye sevk edilmesinin ardından gündemin ilk sırasına "Süper Lig ertelenecek mi?" sorusu yerleşti. Tüm gözler, kararların netleşmesi beklenen pazartesi günkü Kulüpler Birliği ve salı günkü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) toplantılarına çevrildi.

GÜN GÜN YAŞANAN GELİŞMELER

MHK Başkanı gözaltına alındı: Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, yürütülen hakem soruşturması kapsamında salı günü gözaltına alındı.

Hakemlere operasyon: İstanbul merkezli soruşturmada Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel perşembe akşamı gözaltına alındı.

Deniz Ateş Bitnel'den çarpıcı iddia: Eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel, cuma günü verdiği ifadeden sonra "Bu lig bu şartlarda oynanmaz, muhtemelen ertelenecektir" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Başkanı Adalı’dan erteleme çağrısı: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, olayların aceleye getirilmemesi gerektiğini belirterek, "Gerekirse milli aranın ardından ligler 2 hafta ertelensin. Tam bir temizlik yapılsın ve bu konu bir daha açılmamak üzere kapansın" ifadelerini kullandı.

Ferhat Gündoğdu tutuklandı: Hakemler dosyası çerçevesinde gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında cumartesi sabahı tutuklama kararı verildi.

Dursun Özbek: "Sessizlik Kaosu Büyütüyor": Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, cumartesi günü yaptığı açıklamada TFF'nin sessizliğini eleştirdi. Özbek, "Bir hafta sonra lig başlayacak fakat ortada ne MHK var ne de kritik derbi hakemleri. TFF'nin derhal netleşmesi gerekiyor. Gerekirse ara verilsin ancak süreç şeffaf şekilde yönetilsin" dedi.

TFF’den geçici MHK adımı: Yaşananların ardından TFF cumartesi günü resmi bir bildiri yayımladı. Yeni MHK kurulana kadar 6-8 Ekim tarihlerindeki Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarının, MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ve mevcut kurul üyelerince yapılacağı açıklandı.

Ferhat Gündoğdu istifa etti: Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, pazar gecesi avukatları aracılığıyla TFF'ye istifa dilekçesini sunduğunu duyurdu.

LİGLERİN ERTELENMESİ GÜNDEMDE Mİ?

Soruşturmalar devam ederken spor yazarı Murat Özbostan, liglerin erteleneceği iddialarına karşı çıktı. Özbostan, TFF veya Kulüpler Birliği nezdinde ligleri durdurmaya yönelik somut bir kararın ya da hazırlığın bulunmadığını, sistemin işlemeye devam edeceğini savundu.

GÖZLER İKİ KRİTİK TOPLANTIDA

Süper Lig’in kaderi ve maçların ertelenip ertelenmeyeceği konusu, pazartesi günü Kulüpler Birliği ve salı günü TFF tarafından gerçekleştirilecek üst düzey toplantıların ardından netlik kazanacak.