Tarihte bugün ne oldu? 9 Eylül tarihinde neler oldu?

9 Eylül, takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi dursa da, hem Türkiye'de hem de dünyada hafızalara kazınan olaylara ev sahipliği yapmış anlamlı bir tarihtir. Siyasi kırılma anlarından toplumsal dönüşümlere, unutulmaz anılardan tarihi gelişmelere kadar pek çok önemli hadise bu günde yaşanmıştır. " 9 Eylül'de neler oldu?" sorusunun yanıtı ve bu özel günü tarih sayfalarına kazıyan olaylar, haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

MÖ 479 – Platea Muharebesi gerçekleşti.

1543 – Yalnızca 9 yaşında taç giyerek İskoçya Kraliçesi olan Mary Stuart görevine başladı.

1570 – Lefkoşa, Türkler tarafından fethedildi.

1850 – Kaliforniya, ABD'nin 31. eyaleti olarak kabul edildi.

1886 – Bern Uluslararası Telif Hakları Konvansı düzenlendi.

1892 – Jüpiter'in beşinci uydusu olan Amalthea keşfedildi.

1914 – İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı Hükûmeti'nin kabul ettiği kapitülasyonları tamamen reddetti.

1921 – Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa, Polatlı'nın kuzeyindeki Zafertepe'ye giderek Yunan ordusunun durumunu inceledi.

1922 – İzmir'in Kurtuluşu: Türk Ordusu, Dumlupınar zaferinin ardından işgal altındaki İzmir'e giriş yaptı.

1923 – Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu.

1933 – İzmir Enternasyonal Fuarı'nın çekirdeği olarak kabul edilen "9 Eylül Panayırı", Mareşal Fevzi Çakmak tarafından ilk kez açıldı.

1940 – Macar ordusunun Treznea Katliamı'nda 87 Rumen ve 6 Yahudi'yi öldürdüğü belirtildi.

1945 – Çin–Japon Savaşı (1937–1945) resmen sona erdi.

DOĞUMLAR

MÖ 214 – Roma İmparatoru Aurelian doğdu (ö. 275).

384 – Honorius, Batı Roma İmparatoru olarak tanındı (ö. 423).

1349 – III. Albert, Habsburg Hanedanı'ndan Avusturya dükü oldu (ö. 1395).

1466 – Ashikaga Yoshitane, Japonya'da 10. şogun olarak dünyaya geldi (ö. 1523).

1583 – İtalyan besteci Girolamo Frescobaldi doğdu (ö. 1643).

1585 – Fransa'nın ünlü din adamı ve siyasetçisi Armand Jean du Plessis de Richelieu dünyaya geldi (ö. 1642).

1737 – Elektrikle ilgili çalışmalarıyla tanınan İtalyan fizikçi Luigi Galvani doğdu (ö. 1798).

1778 – Alman yazar Clemens Brentano dünyaya geldi (ö. 1842).

1823 – Amerikalı bilim insanı Joseph Leidy doğdu (ö. 1891).

1828 – Dünya çapında tanınan Rus yazar Lev Tolstoy doğdu (ö. 1910).

1855 – İngiliz yazar ve filozof Houston Stewart Chamberlain doğdu (ö. 1927).

1869 – Osmanlı düşünürü ve siyasetçisi Abdullah Cevdet dünyaya geldi (ö. 1932).

1901 – Alman general Jürgen Wagner doğdu (ö. 1947).

1906 – Türk heykeltıraş Ali Hadi Bara doğdu (ö. 1971).

1908 – İtalyan ozan ve romancı Cesare Pavese dünyaya geldi (ö. 1950).

ÖLÜMLER