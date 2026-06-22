Haberler

Filipinler'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'deki San Jose Ulusal Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci hayatını kaybetti, 5 öğrenci yaralandı. İki şüpheli gözaltına alındı, saldırının nedeni araştırılıyor.

Filipinler'de bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 öğrenci hayatını kaybetti, 5 öğrenci yaralandı.

Filipinler polisi, iki erkek şüphelinin, San Jose Ulusal Lisesine silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yetkililer, olayda ilk belirlemelere göre 3 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 5 öğrencinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyla bağlantılı iki şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, şüphelilerden birinin saldırının düzenlendiği lisede öğrenci olduğunu ifade etti.

Polis, olayın ardından okul çevresinde güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla bölgeye ek ekipler sevk etti.

1500'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü lisede yaşanan silahlı saldırının nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa Parlamentosu’nun Yunan vekilinden Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı: Yılan sizi ısıracak

Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı
Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarılamadı

Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
Dünya Kupası'na Norveçli taraftarlar damga vuruyor! Times Meydanı'nı Vikinglere çevirdiler

Koca meydanı ele geçirdiler! Herkes bu görüntüleri konuşuyor
Balkonda yakılan mangal apartmanı ayağa kaldırdı

Apartmandaki görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yıldız futbolcudan imamlık kararı: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum

Yıldız futbolcu imam oluyor: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum
Satır satır açıklama yaptı! Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt

Fena patladı! Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt
Genç kadın, erkeklere kendisiyle evlenmeleri için tek bir sebep sundu

Erkeklere kendisiyle evlenmeleri için tek bir sebep sundu