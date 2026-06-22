Adalar Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında 39 şüpheli adliyede
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı