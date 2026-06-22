Balkonda yakılan mangal apartmanı ayağa kaldırdı

Bursa'da bir apartmanda yaşayan ailenin balkonda mangal yapması, komşuların tepkisine yol açtı. Mangaldan çıkan yoğun dumanın üst katlara ulaşması üzerine apartman sakinleri arasında tartışma başladı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Görüntülerde, farklı katlardaki komşuların balkonlara çıkarak birbirlerine tepki gösterdiği görüldü. Karşılıklı sözlü atışmalar nedeniyle apartmanda kısa süreli gerginlik yaşandı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan tartışma çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde apartman sakinlerinin balkonlardan birbirlerine seslendiği ve mangal dumanı nedeniyle başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü anlar yer aldı. Görüntüleri izleyen herkes "Görgü gerçekten başka bir şey..." yorumunda bulundu.

Kaynak: Haberler.com