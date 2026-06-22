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Kuşadası'nda balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kuşadası'nda balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Kuşadası'nda balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Kuşadası'nda 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen 72 yaşındaki Muzaffer Canpolat ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran yaşlı adamı yaptıkları müdahaleyle yeniden hayata döndürdü. Hastanede tedavi altına alınan ve uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Canpolat, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Muzaffer Canpolat yaşadığı apartmanın 4'üncü katındaki balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Olay, Camikebir Mahallesi Kemal Arıkan Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Canpolat, balkonunda bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten zemine düştü.

KALBİ DURDU, EKİPLER YENİDEN HAYATA DÖNDÜRDÜ

Yaşlı adamın yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Muzaffer Canpolat'ın kalbinin durduğu tespit edildi. Ambulansa alınan Canpolat'a uzun süre kalp masajı uygulandı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yeniden hayata döndürülen yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi devam eden Muzaffer Canpolat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Canpolat'ın uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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