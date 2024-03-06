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Tarihte bugün ne oldu? 6 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Şubat'ta yaşananlar!

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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 6 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

6 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 6 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 6 Şubat tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1695 - Sultan II. Ahmed'in ölümü ve II. Mustafa'nın tahta çıkışı.

1788 - Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri'nin altıncı eyaleti oldu.

1920 - Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, Mondros Mütarekesi'ne karşı direnme yanlısı Felah-ı Vatan Grubu kuruldu.

1921 - Ankara'da Hakimiyeti Milliye gazetesi, günlük olarak çıkmaya başladı.

1930 - İspanya'da siyasi tutuklular için genel af ilan edildi.

1933 - İngiltere'den Güney Afrika'ya ilk duraksız uçuş yapıldı.

1935 - İki kadın, Nezihe Muhittin ve Şaziye Berrin genel seçimlerde bağımsız olarak aday oldular.

1936 - Kış Olimpiyat Oyunları, Garmisch-Partenkirchen'de (Almanya) başladı. Türkiye ilk kez katıldı.

1951 - ABD'nin New Jersey eyaletinde bir yolcu treni devrildi: 85 kişi öldü, 500 den fazla yaralı var.

1952 - II. Elizabeth, babasının ölümü üzerine Birleşik Krallık Kraliçesi oldu.

1953 - Basın suçlarına sadece sivil mahkemelerin bakmasını öngören kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kanun gereği, gazeteciler artık Askeri Mahkemelerde yargılanmayacaklar.

1956 - Eskişehir'de faaliyet gösteren Pancar Kooperatifleri Bankası, Ankara'ya taşınarak Şekerbank adını aldı.

1958 - Münih Havaalanı pistinde uçak kazası; Manchester United takımından 7 futbolcu (Roger Byrne, Mark Jones, Eddie Colman, Tommy Taylor, Liam Whelan, David Pegg ve Geoff Bent) ve 8'i gazeteci olmak üzere, 44 yolcudan 23 kişi öldü.

1959 - Texas Instruments çalışanlarından Jack Kilby, tümleşik devre (mikroçip) patenti için başvurdu.

1959 - Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünde, Titan kıtalar arası balistik füzesinin test ateşlemesi başarılı oldu.

1967 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Batman Rafinerisi'nde grev başladı. Greve, Türkiye Petro Kimya Lastik İşçileri Sendikası (PETROL-İŞ) üyesi 1900 işçi katıldı.

1968 - Ereğli Kömürleri İşletmesi'nin Kozlu üretim bölgesindeki ocaklarda çalışan 4 bin işçi işbaşı yapmadı. Bu olay, akşam saatlerinde diğer bölgelere de sıçradı ve gece 10 bin işçi şehre yürüdü.

1968 - İlk televizyon oyunu olan Şair Evlenmesi, canlı olarak yayımlandı.

1968 - Kış Olimpiyat Oyunları, Grenoble'da (Fransa) başladı.

1972 - Türk Donanma Cemiyeti'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Cemiyetin, vakfa dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

1979 - 12 Mart döneminin İstanbul Siyasi Şube Müdürlüğünü yürüten Ilgız Aykutlu, kimliği belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü.

1980 - Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Doğan Türkmen, uğradığı suikast'tan yaralı olarak kurtuldu.

1981 - İstanbul Emniyet Müdür Muavini Mahmut Dikler, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

1983 - "Lyon kasabı" lakaplı savaş suçlusu, eski Gestapo komutanı Klaus Barbie, 37 yıl önce işlediği suçlardan yargılanmak üzere Fransa'da mahkeme önünde.

1985 - Steve Wozniak, Apple Computer'dan ayrıldı.

1986 - Nokta dergisi'nin 2 sayısı toplatıldı. Derginin toplanan iki sayısında polis memuru Sedat Caner'in işkence itirafları yer almıştı. Aynı gün Başbakan Turgut Özal işkence iddialarını yalanladı ve "suimuamele var" dedi.

1988 - Basın Konseyi kuruldu.

1992 - İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) Başsavcısı Yaşar Günaydın ile koruması ve şoförü, silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

1996 - Birgenair'e ait Boeing 757 tipi uçak, Dominik Cumhuriyeti'ndeki Puerto Plata Havaalanı'ndan Frankfurt'a gitmek üzere havalanmasından kısa süre sonra tırmanma esnasında düştü. Kazada 13'ü mürettebat olmak üzere 189 kişi hayatını kaybetti.

1998 - Afganistan'da 6.1 şiddetindeki depremde, 4 binden fazla kişi öldü.

1998 - Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin nüfusunun 62 milyon 610 bin 252 olduğu bildirildi.

1999 - Fransa'da başkent Paris'in 50 km yakınındaki tarihi Kraliyet Köşkü Rambouillet'de Belgrad Hükûmeti ile Kosova arasında barış görüşmeleri yapıldı.

2000 - Tokyo'da Pan Pasifik Tenis Turnuvası düzenlendi. Finalde Martina Hingis, Fransız Sandrine Testud'u 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Martina Hingis kariyerinin 27. tekler şampiyonluğunuda kazanmış oldu.

2001 - Ariel Şaron, İsrail Başbakanı oldu.

2004 - Moskova metrosunda patlama; Çeçen ayrımcı grupların yaptığı tahmin edilen saldırıda 40 kişi öldü, 129 kişi yaralandı.

2008 - TBMM'de saat 15:00 itibarıyla, ilk resmi başörtüsü serbestliği için tartışmaları ve oylaması yapıldı.

2008 - Yargıtay Birinci Hakimliği'ne Hasan Gerçeker getirildi.

DOĞUMLAR

885 - İmparator Daigo, Japonya'nın 60. İmparatoru (ö. 930)

1608 - António Vieira, Portekizli Cizvit misyoner ve yazar (ö. 1697)

1664 - II. Mustafa, Osmanlı'nın 22. Padişahı (ö. 1703)

1665 - Anne, Büyük Britanya Kraliçesi (ö. 1714)

1687 - Juan de Jesús, Fransisken ve mistik bir dindardı (ö. 1615)

1748 - Adam Weishaupt, Alman hukukçu ve Illuminati'nin kurucusu (ö. 1830)

1797 - Joseph von Radowitz, Prusyalı muhafazakâr devlet adamı, diplomat ve general (ö. 1853)

1853 - Ignacij Klemencic, Sloven fizikçi (ö. 1901)

1905 - Wladyslaw Gomulka, Polonyalı komünist lider (ö. 1982)

1908 - Amintore Fanfani, İtalyan siyasetçi (ö. 1999)

1911 - Ronald Wilson Reagan, ABD'nin 40. Başkanı (ö. 2004)

1912 - Eva Braun, Adolf Hitler'in eşi (ö. 1945)

1913 - Mary Leakey, İngiliz arkeolog (ö. 1996)

1917 - Zsa Zsa Gabor, Macar asıllı Amerikalı aktris ve televizyon yıldızı (ö. 2016)

1929 - Pierre Brice, Fransız oyuncu ve şarkıcı (ö. 2015)

1930 - Günay Sağun, Türk ressam (ö. 1993)

1932 - Camilo Cienfuegos, Kübalı devrimci (ö 1959)

1932 - François Truffaut, Fransız sinema yönetmeni (ö. 1984)

1940 - Tom Brokaw, Amerikalı haber spikeri

1945 - Bob Marley, Jamaikalı reggae müzisyeni (ö. 1981)

1949 - Hayko, Türk şarkıcı

1949 - Jim Sheridan, İrlandalı film yönetmeni

1953 - Osman Yağmurdereli, Türk yapımcı ve siyasetçi (ö. 2008)

1956 - Nazan Öncel, Türk şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve besteci

1962 - Axl Rose, Amerikalı rock müzisyeni (Guns N' Roses grubu)

1966 - Rick Astley

1979 - Natalya Safronova, Rus voleybolcu

1984 - Daisy Marie, Amerikalı porno yıldızı

1985 - Crystal Reed, Amerikalı oyuncu

1986 - Dane DeHaan, Amerikalı oyuncu

1988 - Jennifer White, Amerikalı porno yıldızı

1989 - Burcu Taşbaş, Türk kadın basketbolcu (ö. 2016)

ÖLÜMLER

1521 - Asi Şam Beylerbeyi Canberdi Gazâlî

1695 - II. Ahmet, Osmanlı'nın 21. Padişahı (d. 1643)

1793 - Carlo Goldoni, İtalyan oyun yazarı (d. 1707)

1900 - Pyotr Lavrov, Rus sosyalist düşünür (d. 1823)

1916 - Rubén Darío, Kübalı şair (d. 1867)

1918 - Gustav Klimt, Avusturyalı sembolist ressam (d. 1862)

1930 - Bedrifelek Kadınefendi, Abdülhamid'in ikinci eşi (d. 1851)

1952 - VI. George, Birleşik Krallık Hükümdarı ve Hindistan İmparatoru (d. 1895)

1955 - Süreyya İlmen, Türk asker, siyasetçi ve iş adamı (d. 1874)

1955 - Hamide Cavanşir, Azeri hayırsever ve kadın hakları aktivist (d. 1873)

1960 - Selahattin Pınar, Türk besteci ve tanburi (d. 1902)

1962 - Wladyslaw Dziewulski, Polonyalı gök bilimci ve matematikçi (d. 1878)

1962 - Candido Portinari, Brezilyalı neo-realist ressam (d. 1903)

1964 - Emilio Aguinaldo, Filipinler bağımsızlık mücadelesi önderi (d. 1869)

1966 - Abdurrahman Nafiz Gürman, Türk asker, Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından ve TSK'nin 5. Genelkurmay Başkanı (d. 1882)

1967 - Martine Carol, Fransız aktris (d. 1920)

1972 - Emil Maurice, Alman siyasetçi (d. 1897)

1977 - Hayri Esen, Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1919)

1989 - Barbara Tuchman, Amerikalı tarihçi, yazar ve Pulitzer ödülü sahibi (d. 1912)

1994 - Joseph Cotten, Amerikalı oyuncu (d. 1905)

2002 - Max Perutz, Avusturyalı-İngiliz moleküler biyolog ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1914)

2002 - Osman Bölükbaşı, Türk siyasetçi (d. 1913)

2007 - Frankie Laine, Amerikalı şarkıcı (d. 1913)

2011 - Gary Moore, Kuzey İrlandalı gitarist (d. 1952)

2011 - Josefa İloilo, Fiji Devlet Başkanı (d. 1920)

2012 - Baykal Kent, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1943)

2013 - Macide Tanır, Türk tiyatro oyuncusu (d. 1922)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Uluslararası Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Tolerans Günü

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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