Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Nisan'da yaşananlar!

15 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

• 1865 - Andrew Johnson, ABD'nin 17. Başkanı oldu.

• 1912 - 2340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanik transatlantiği, Newfoundland'ın güneyinde bir buzdağına çarparak battı; olayda, 1513 kişi öldü.

• 1920 - Sacco ve Vanzetti adlarındaki iki İtalyan göçmeni, Massachusetts'te cinayet ve gasp suçlarıyla tutuklandılar. Yedi yıl sonra suçlulukları konusunda derin şüpheler mevcutken idam edilmeleri, Amerikan adalet sisteminin bir ayıbı olarak kalmıştır.

• 1922 - Kanadalı bilim adamları Frederick G. Banting ve Charles H. Best, şeker hastalığına karşı kullanılan insülini buldu.

• 1923 - Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni seçimlerin yapılması kararını alarak, son oturumunu gerçekleştirdi.

• 1925 - Doğu'da isyan başlatan Şeyh Said yakalandı.

• 1929 - İstanbul'da terzilik mektebi açıldı.

• 1929 - Ankara Etnografya Müzesi'nde Birinci Genç Ressamlar Sergisi açıldı. Nurullah Berk, Cevat Dereli ve Refik Fazıl Epikman gibi sanatçıların eserleri sergilendi.

• 1933 - Ankara-İstanbul arasında tarifeli uçak seferleri başladı.

• 1945 - Zeytinyağı karne ile satılmaya başlandı.

• 1946 - Şair Necip Fazıl Kısakürek, Sümerbank'ın devlet kurumu gibi değil, bir partinin organı gibi çalıştığını söylediği gerekçesiyle üç buçuk ay hapis, 115 lira para cezasına çarptırıldı.

• 1946 - Millî Kütüphane Hazırlık Bürosu kuruldu. Kütüphane, 15 Ağustos 1948'de okuyuculara açıldı.

• 1952 - ABD'nin stratejik bombardıman uçağı B-52 Stratofortress ilk uçuşunu yaptı.

• 1955 - İlk McDonald's ABD'nin Illinois eyaletindeki Des Plaines'de açıldı. İlk günün kazancı 366,12 dolardı.

• 1967 - New York ve San Francisco'da yaklaşık 200 bin kişi, Vietnam Savaşı'nı protesto etti.

• 1970 - Japonlar, (Canon) hesaplama sonuçlarını ısıya duyarlı kâğıt üzerine yazan ilk elektronik hesap makinesini üretti.

• 1978 - Türk atlet Veli Ballı, Hollanda'da yapılan 9. Uluslararası Westland Maratonu'nda birinci oldu.

• 1982 - Kuzey Kore lideri Kim İl-sung'un 70. yaş gününe atfen, ülkede birçok yapının açılışı yapıldı. Bu yapıların en ünlüleri Juche Kulesi ve Büyük Halk Eğitim Evi'dir.

• 1983 - İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, vatandaşlıktan çıkarılan Yılmaz Güney ve Cem Karaca'ya ait her türlü eserin basım, yayım, dağıtım ve bulundurulmasını yasakladı.

• 1994 - Dünyanın en geniş kapsamlı ticaret antlaşması olan GATT, 120 ülkenin imzasıyla kabul edildi.

DOĞUMLAR

• 1452 - Leonardo da Vinci, İtalyan rönesans ressamı (ö. 1519)

• 1469 - Guru Nanak Dev, Sihlerin ilk gurusu (ö. 1539)

• 1642 - II. Süleyman, Osmanlı'nın 20. Padişahı (ö. 1691)

• 1684 - I. Katerina, Rus Çariçesi (ö. 1727)

• 1707 - Leonhard Euler, İsviçreli matematikçi ve fizikçi (ö. 1783)

• 1710 - William Cullen, İskoç doktor (ö. 1790)

• 1741 - Charles Willson Peale, Amerikalı ressam, asker ve doğabilimci (ö. 1827)

• 1795 - Maria Schicklgruber, Adolf Hitler'in babaannesi (ö. 1847)

• 1800 - James Clark Ross, Britanyalı deniz subayı (ö. 1862)

• 1843 - Henry James, Amerikalı yazar (ö. 1916)

• 1856 - Jean Moréas, Yunan asıllı Fransız şair (ö. 1910)

• 1858 - Emile Durkheim, Fransız sosyolog (ö. 1917)

• 1874 - Johannes Stark, Alman fizikçi (ö. 1957)

• 1886 - Nikolay Gumilyov, Rus şair (ö. 1921)

• 1896 - Victoria Hazan, Türk şarkıcı, udi ve besteci (ö. 1995)

• 1905 - Zeki Faik İzer, Türk ressam (ö. 1988)

• 1912 - Kim İl-sung, Kuzey Kore'nin kurucusu (ö. 1994)

• 1921 - Georgiy Beregovoy, Sovyet kozmonot (ö. 1995)

• 1932 - Anatoliy Gromıko, Sovyet-Rus bilim adamı ve diplomat (ö. 2017)

• 1933 - Boris Strugatskiy, Sovyet yazar (ö. 2012)

• 1933 - Elizabeth Montgomery, Amerikalı film ve televizyon oyuncusu (ö. 1995)

• 1934 - Metin Ersoy, Türk müzisyen ve şarkıcı (ö. 2017)

• 1934 - Andrzej Kopiczynski, Polonyalı oyuncu (ö. 2016)

• 1936 - Aydın Doğan, Türk iş adamı ve medya patronu

• 1937 - Çetin İpekkaya, Türk tiyatro yönetmeni ve oyuncu (ö. 2016)

• 1939 - Claudia Cardinale, Tunus doğumlu İtalyan aktris

• 1943 - Pınar Kür, Türk yazar

• 1945 - İstemihan Taviloğlu, Türk besteci ve müzik eğitimcisi (ö. 2006)

• 1949 - Kadir İnanır, Türk sinema oyuncusu

• 1950 - Josiane Balasko, Fransız sinema oyuncusu ve yönetmen

• 1955 - Dodi Al Fayed, Mısır kökenli İngiliz iş adamı (ö. 1997)

• 1959 - Emma Thompson, İngiliz aktris ve Akademi Ödülü sahibi

• 1963 - İrfan Şahin, Türk televizyoncu

• 1966 - Samantha Fox, İngiliz kadın pop şarkcısı ve model

• 1972 - Selda Özbek, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

• 1973 - Cengiz Kapmaz, Türk gazeteci ve yazar

• 1974 - Danny Way, Amerikalı profesyonel kaykaycı

• 1976 - Evrim Alataş, Kürt asıllı Türk yazar, gazeteci ve eleştirmen (ö. 2010)

• 1976 - Ragga Oktay, Türk şarkıcı ve oyuncu

• 1978 - Luis Fonsi, Porto-Rikolu şarkıcı

• 1979 - Luke Evans, Galli aktör

• 1979 - Nez, Türk şarkıcı ve dansçı

• 1982 - Albert Riera, İspanyol futbolcu

• 1990 - Emma Watson, İngiliz oyuncu

• 1996 - İpek Soylu, Türk millî tenisçi

• 1995 - Kim Namjoo, Koreli şarkıcı ve aktör

ÖLÜMLER

• 628 - İmparatoriçe Suiko, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 33. hükümdarıdır (d. 554)

• 1053 - Godwine, "Wessex" Kontu ve Edward (Günah çıkartıcı Edward)'ın kayın pederi (d. 1001)

• 1446 - Filippo Brunelleschi, İtalyan mimar (d. 1377)

• 1558 - Hürrem Sultan, Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın nikahlı eşi ve sonraki padişah II. Selim'nin annesi (d. 1502 veya 1504)

• 1765 - Mihail Lomonosov, Rus bilim adamı (d. 1711)

• 1825 - Cristóbal Bencomo y Rodríguez, İspanyol katolik rahip. VII. Fernando'ın itirafçısı (d. 1758)

• 1865 - Abraham Lincoln, Amerikalı hukukçu, siyasetçi ve ABD'nin 16. Başkanı (d. 1809)

• 1888 - Matthew Arnold, İngiliz şair ve kültür eleştirmenidir (d. 1822)

• 1889 - Papaz Damien, Belçikalı Roma Katolik rahibi ve misyoner (d. 1840)

• 1912 - Thomas Andrews, İrlandalı gemi mühendisi ve iş adamı (d. 1873)

• 1912 - Luigi Gatti, İtalyan iş adamı ve restoran işletmecisi (d. 1875)

• 1912 - Ann Elizabeth Isham, RMS Titanic gemisinde yer alan bir yolcu (d. 1862)

• 1912 - Edward Smith, İngiliz deniz subayı (d. 1850)

• 1912 - Thomas Byles, İngiliz Katolik rahip (d. 1870)

• 1913 - Abdullah Tukay, Tatar şair (d. 1886)

• 1921 - Ahmet Anzavur, Osmanlı subayı ve Kuva-i İnzibatiye kumandanı (Kuvâ-yi Milliye hareketine karşı ayaklanma başlatan) (d. 1885)

• 1927 - Gaston Leroux, Fransız gazeteci ve yazar (d. 1868)

• 1934 - Kemalettin Sami Gökçen, Türk asker, diplomat ve siyasetçi (d. 1884)

• 1938 - César Vallejo, Perulu şair ve yazar (d. 1892)

• 1942 - Robert Musil, Avusturyalı romancı, hikâyeci ve deneme yazarı (d. 1880)

• 1948 - Radola Gajda, Çek komutan ve siyasetçi (d. 1892)

• 1949 - Wallace Beery, Amerikalı oyuncu (d. 1885)

• 1968 - Selahattin Güngör, Türk gazeteci, fıkra ve öykü yazarı

• 1969 - Yusuf Kemal Tengirşenk, Türk akademisyen ve siyasetçi (Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemi bakanlarından) (d. 1878)

• 1975 - Richard Conte, Amerikalı aktör (d. 1910)

• 1980 - Jean-Paul Sartre, Fransız varoluşçu filozof, yazar ve eleştirmen (d. 1905)

• 1986 - Jean Genet, Fransız yazar (d. 1910)

• 1990 - Greta Garbo, İsveçli sinema oyuncusu (d. 1905)

• 1995 - Yıldız Moran, Türk fotoğrafçı, sözlük yazarı ve çevirmen (d. 1932)

• 1998 - Pol Pot, Kamboçyalı komünist lider (d. 1928)

• 2000 - Hayati Hamzaoğlu, Türk sinema oyuncusu (d. 1933)

• 2002 - Damon Knight, Amerikalı bilimkurgu yazarı (d. 1922)

• 2004 - Suphi Karaman, Türk asker ve siyasetçi (27 Mayıs Darbesi'nin önde gelenlerinden) (d. 1920)

• 2009 - Salih Neftçi, Türk ekonomist ve yazar (d. 1947)

• 2011 - Vincenzo La Scola, İtalyan tenör (d. 1958)

• 2015 - Tadahiko Ueda, Japon eski millî futbolcudur (d. 1947)

• 2017 - Allan Holdsworth, İngiliz gitarist, caz füsion-rock müzisyeni ve besteci (d. 1946)

• 2017 - George Clifton James, Amerikalı oyuncudur (d. 1921)

• 2017 - Emma Morano, İtalyan kadın (Ölümüne kadar "Yaşayan En Yaşlı Kişi" unvanı sahibi) (d. 1899)

• 2018 - Ronald Lee Ermey, eski Amerikalı asker, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1944)

• 2018 - Michael Alexander Kirkwood Halliday (sıklıkla M.A.K. Halliday), İngiliz dilbilimci (d. 1925)

• 2019 - Warren Adler, Amerikalı oyun yazarı ve şair (d. 1927)

• 2019 - Owen Kay Garriott, Amerikalı elektrik mühendisi ve NASA astronotu (d. 1930)

• 2020 - Sean Arnold, İngiliz aktör (d. 1941)

• 2020 - Allen Daviau, Amerikalı görüntü yönetmeni (d. 1942)

• 2020 - William Delford Davis, Amerikan futbolcusu ve iş adamı (d. 1934)

• 2020 - Brian Mannion Dennehy, Amerikalı oyuncu, film yapımcısı, yönetmeni ve senaristtir (d. 1938)

• 2020 - Lee Konitz, Amerikalı caz müziği sanatçısı, besteci ve alto saksofoncu. (d. 1927)

• 2020 - Gérard Mulumba Kalemba, Kongolu Katolik Kilisesi piskoposu. (d. 1937)

• 2020 - Bruce Myers, İngiliz aktör ve yönetmen (d. 1942)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

• Dünya Sanat Günü

• Turizm Haftası (15-22 Nisan)

• Büyümenin İzlenmesi Günü

• Ağrı'dan Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)