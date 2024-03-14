Tarihte bugün ne oldu? 15 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Mart'ta yaşananlar!

15 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 15 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 15 Mart tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

• 1493 - Kristof Kolomb Yeni Dünya'ya yaptığı ilk seyahatten sonra İspanya'ya geri döndü.

• 1820 - Maine, Amerika Birleşik Devletleri'ne katılarak ülkenin 23. eyaleti oldu.

• 1848 - 1848 Macar Devrimi patlak verdi.

• 1892 - Jesse W. Reno tarafından yürüyen merdivenin patenti alındı.

• 1892 - Liverpool FC kuruldu.

• 1917 - II. Nikolay, kardeşi Mihail lehine tahtta çekildi.

• 1919 - Merzifon işgal edildi.

• 1920 - Birleşik Krallık otoriteleri, İstanbul'da yüz elli kişiyi tutukladı.

• 1921 - Osmanlı eski Sadrazamı Talat Paşa, Ermeni kırımı'nda rolü olduğu gerekçesiyle Berlin'de 23 yaşındaki Soğomon Tehliryan tarafından öldürüldü.

• 1928 - 15 Mart Olayı başladı. Japon İmparatorluğu'nda çok sayıda komüniste tutuklama kararı çıkarıldı.

• 1933 - Almanya'da Hitler, III. Reich'ı ilan etti.

• 1938 - SSCB'de olağanüstü mahkemede ölüm cezasına çarptırılan, aralarında Ekim Devrimi'nin önderlerinden Nikolay Buharin'in de bulunduğu 18 kişinin cezaları infaz edildi.

• 1939 - Cumhurbaşkanı Emil Hácha, Nazi Almanyası'nın İkinci Çekoslovak Cumhuriyeti'ni ilhakını kabul etti ve Bohemya ve Moravya Protektorası ilan edildi.

• 1945 - II. Dünya Savaşı: Sovyet güçleri Yukarı Silezya'yı Alman güçlerinden temizlemek için taarruz başlattı.

• 1961 - Güney Afrika, Milletler Topluluğu'ndan ayrıldı.

• 1961 - Turkish Daily News kuruldu. 3 Kasım 2008'den itibaren Hürriyet Daily News adını aldı.

• 1964 - Sinema yıldızı Elizabeth Taylor ile oyuncu Richard Burton evlendi.

• 1985 - İnternette ilk alan adı tescili yapıldı. (symbolics.com)

• 1989 - Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray, Monaco takımı ile Köln'de bulunan Müngersdorf Stadyumu'nda yaptığı maçta 1-1 berabere kalarak, bu kupada yarı finale yükselen ilk Türk takımı oldu.

• 2001 - İstanbul - Moskova seferini yapan Tupolev Tu-154 tipi bir uçak, Çeçen korsanlarca kaçırıldı. Medine'ye indirilen uçağa, Suudi antiterör timlerince düzenlenen operasyonda, Türk yolcu Gürsel Kambal, Rus hostes Yuria Fomina ve bir korsan öldü.

• 2002 - Güneydoğu Anadolu Projesinin sulama tünellerinden T2 faaliyete geçti.

• 2003 - Hu Jintao, Çin'in 4. Devlet Başkanı olarak göreve başladı.

• 2004 - Çin Halk Cumhuriyeti'nde ilk kez bir milletvekili, ülkede yılda 10 bin insanın idam edildiğini açıkladı. Ülke, insan hakları örgütlerinin eleştirileri nedeniyle, idamla ilgili rakamlarını gizli tutuyor.

• 2011 - Suriye İç Savaşı'nın başlangıcı.

DOĞUMLAR

• 270 - Aziz Nikolaos, Yunan Hristiyan aziz ve piskopos (ö. 343)

• 1638 - Shunzhi, Qing Hanedanı'nın üçüncü imparatoru (ö. 1661)

• 1713 - Nicolas Louis de Lacaille, Fransız astronom (ö. 1762)

• 1767 - Andrew Jackson, Amerikalı politikacı ve ABD'nin 7. Başkanı (ö. 1845)

• 1821 - Johann Josef Loschmidt, Avusturyalı bilim insanı (ö. 1895)

• 1830 - Paul Heyse, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1914)

• 1854 - Emil Adolf von Behring, Alman hekim ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1917)

• 1869 - Stanislaw Wojciechowski, Polonyalı politikacı (ö. 1953)

• 1878 - Rıza Şah Pehlevi, İran şahı (ö. 1944)

• 1887

o Lütfi Kırdar, Türk hekim, devlet adamı, asker, Manisa ve İstanbul Valisi ve Sağlık Bakanı (ö. 1961)

o Baba Salim Öğütçen, Türk halk şairi (ö. 1956)

• 1888 - Refik Halit Karay, Türk yazar (ö. 1965)

• 1897 - Ağasadık Geraybeyli, Azeri sinemacı (ö. 1988)

• 1931 - Faruk Geç, Türk gazeteci, ressam, çizgi-romancı ve illustratör (ö. 2014)

• 1932 - Arif Mardin, Türk asıllı Amerikalı albüm yapımcısı (ö. 2006)

• 1933 - Philippe de Broca, Fransız sinema yönetmeni (ö. 2004)

• 1936 - Göksel Arsoy, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

• 1938

o Mehmet Sağlam, Türk siyasetçi

o Şükrü Saban, Türk atlet

• 1941 - Tomris Uyar, Türk öykü yazarı ve çevirmen (ö. 2003)

• 1942 - Molly Peters, İngiliz oyuncu (ö. 2017)

• 1943 - David Cronenberg, Kanadalı sinemacı

• 1944 - Nebahat Çehre, Türk oyuncu ve şarkıcı

• 1946 - Mahir Çayan, Türk devrimci ve THKP-C lideri (ö. 1972)

• 1947 - Ry Cooder, Amerikalı gitarist ve şarkıcı

• 1948 - Övgün Ahmet Ercan, Türk bilim adamı ve jeofizik yüksek mühendisi

• 1953

o Bulut Aras, Türk sinema oyuncusu

o Erik-Jan Zürcher, Hollandalı bilim adamı

o Richard Bruton, İrlandalı politikacı ve ekonomist

• 1956

o Hasan Akıncıoğlu, Türk iş adamı ve eski Antalyaspor Başkanı

o Hasan Doğan, Türk iş adamı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlarından (ö. 2008)

• 1968 - Jon Schaffer, Amerikalı müzisyen

• 1972 - İbrahim Sediyani, Kürt asıllı Türk gazeteci, yazar, şair, seyyah ve doğa aktivisti

• 1975 - Eva Longoria, Amerikalı sinema oyuncusu

• 1979 - Onur Aydın, Türk basketbolcu

• 1983 - Umut Bulut, Türk futbolcu

• 1985 - Kellan Lutz, Amerikalı oyuncu ve model

• 1986

o Jai Courtney, Avustralyalı oyuncu

o Serkan Çalık, Türk futbolcu

o Lil Dicky, American şarkıcı

• 1989 - Adrien Silva, Portekiz millî futbolcudur.

• 1991 - Xavier Henry, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

• 1992 - Thea Garrett, Maltalı sanatçı ve söz yazarı.

• 1993 - Paul Pogba, Fransız futbolcu

• 1995 - Guillermo Martínez Ayala, Meksikalı futbolcu

ÖLÜMLER

• MÖ 44 - Jül Sezar, Romalı asker ve politik lider (d. MÖ 100)

• 220 - Cao Cao, Doğu Han Hanedanı'nın son yıllarında büyük güç kazanan bir Çinli savaş ağası ve Hanedanın sondan bir önceki başbakanı (d. 155)

• 493 - Odoacer, İtalya Kralı (d. 435)

• 1536 - Pargalı Damat İbrahim Paşa, Osmanlı devlet adamı ve sadrazam (d. 1493)

• 1842 - Luigi Cherubini, İtalyan asıllı ama çalışma hayatının önemli kısmını Fransa'da geçirmiş besteci (d. 1760)

• 1849 - Giuseppe Caspar Mezzofanti, İtalyan Katolik kardinal ve dil bilimci (d. 1774)

• 1891 - Joseph Bazalgette, İngiliz başmühendis (d. 1819)

• 1918 - Marie-Juliette Olga Lili Boulanger bilinen adı : Lili Boulanger, Rus asllı Fransız besteci (d. 1893)

• 1921 - Mehmed Talat Paşa, Osmanlı Sadrazamı ve İttihat ve Terakki kurucularından (d. 1874)

• 1937 - Howard Phillips Lovecraft, Amerikalı yazar (d. 1890)

• 1939 - Deniz Kızı Eftalya, Türk kanto sanatçısı ve şarkıcı (d. 1891)

• 1941 - Alexej von Jawlensky, Rus ressam (d. 1864)

• 1942 - Alexander von Zemlinsky, Avusturyalı bir besteci, orkestra şefi, müzik eğitimcisidir (d. 1871)

• 1944 - Otto von Below, Prusyalı general (d. 1857)

• 1945 - Şayân Kadınefendi, V. Murad'in Üçüncü eşi (d. 1853)

• 1959 - Lester Young, Amerikalı müzisyen (d. 1909)

• 1962 - Arthur Compton, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1892)

• 1970 - Arthur Adamov, Rus asıllı Fransız yazar (d. 1908)

• 1971 - Cevat Fehmi Başkut, Türk gazeteci ve oyun yazarı (d. 1905)

• 1972 - Ahmed Muradbegovic, Bosnalı bir yazar, oyun yazarı ve romancı (d. 1898)

• 1975 - Aristotle Onassis, Yunan armatör (d. 1906)

• 1978 - Jerzy Hryniewski, Polonya Başbakanı (d. 1895)

• 1981

o René Clair, Fransız film yönetmeni (d. 1898)

o Yaşar Nabi Nayır, Türk şair ve edebiyatçı (d. 1908)

• 1988 - Edita Morris, İsveçli-Amerikalı yazar (d. 1902)

• 1989 - Sadettin Öktenay, Türk besteci (d. 1930)

• 1995 - Mustafa Necati Karaer, Türk yazar, şair, oto biyografici ve eleştirmen (d. 1929)

• 1998 - Benjamin Spock, Amerikalı pediyatrist ve yazar (d. 1903)

• 2000 - Mengü Ertel, Türk tasarımcı ve sanat yönetmeni (d. 1931)

• 2006 - George Yorgo Rallis, Yunan siyasetçi (d. 1918)

• 2007 - Stuart Rosenberg, Amerikalı film yönetmeni (d. 1927)

• 2009 - Ron Silver, Amerikalı oyuncu (d. 1946)

• 2011 - Nate Dogg ya da doğum adıyla Nathaniel Dwayne Hale, Grammy'ye aday gösterilmiş Amerikalı R&B/hip hop şarkıcısıdır (d. 1969)

• 2017 - Ali Murat Daryal, Türk İlahiyat profesörü (d. 1931)

• 2018 - Mohamed Sayah, Tunuslu siyasetçi (d. 1933)

• 2020 - Suzy Delair, Fransız aktris ve şarkıcı (d. 1917)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

• Dünya Tüketiciler Günü