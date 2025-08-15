Tarihte bugün ne oldu? 15 Ağustos tarihinde neler oldu?

15 Ağustos, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde farklı alanlarda yaşanan kayda değer gelişmelerle dikkat çeken bir tarihtir. Siyasi kararlardan bilimsel keşiflere, kültürel dönüşümlerden ekonomik adımlara kadar uzanan olaylar zinciri, bu günü tarihsel açıdan anlamlı kılar. Yaşanan gelişmeler, toplumların yönünü belirleyen dönüm noktaları olarak tarihe geçmiştir. 14 Ağustos ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde neler oldu?

TARİHTE BU GÜN – OLAYLAR

1945 – Japonya'nın II. Dünya Savaşı'nda teslim olduğu açıklandı; bu, savaşın fiilen sonu anlamına geliyordu.

1947 – Hindistan, yaklaşık 200 yıllık Britanya sömürge yönetimine son vererek bağımsızlığını kazandı.

1960 – Kongo Cumhuriyeti, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1969 – Woodstock Müzik ve Sanat Festivali başlayarak kültürel bir dönüm noktası oldu.

1914 – Panama Kanalı gemi geçişlerine açıldı.

1935 – Will Rogers ve Wiley Post, Alaska'da bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

1961 – Berlin Duvarı'nın üzerindeki telli bariyer inşaatı sırasında, Doğu Alman askeri Conrad Schumann kaçak şekilde batıya geçti.

1989 – F.?W. de Klerk, P.?W. Botha'nın istifasının ardından Güney Afrika'nın geçici devlet başkanı oldu.

1998 – Kuzey İrlanda'daki Omagh merkezine yerleştirilen araç bombası patladı; 29 kişi öldü, Real IRA sorumluluğu üstlendi.

1971 – Bahreyn, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1948 – Syngman Rhee, Güney Kore Cumhuriyeti'ni (Resmî adıyla Republic of Korea) resmen kurdu.

DOĞUMLAR

1769 – Napolyon Bonapart (Fransız asker ve devlet lideri).

1912 – Julia Child (Amerikalı ünlü şef ve yazar).

1950 – Anne, Prenses Royal (Birleşik Krallık kraliyet ailesinden).

1954 – Stieg Larsson (İsveçli yazar).

1968 – Debra Messing (Amerikalı oyuncu).

1972 – Ben Affleck (Amerikalı oyuncu, yönetmen ve yapımcı).

ÖLÜMLER