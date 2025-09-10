Tarihte bugün ne oldu? 10 Eylül tarihinde neler oldu?

10 Eylül, takvimde basit bir tarih gibi görünse de, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde unutulmaz olaylara tanıklık etmiş önemli bir gündür. Siyasi dönüm noktalarından toplumsal hareketlere, bireysel hikâyelerden küresel gelişmelere kadar birçok anlamlı olay bu tarihe iz bırakmıştır. "10 Eylül'de neler yaşandı?" sorusunun cevabı, tarihin derinliklerinde saklı önemli anıları ve gelişmeleri gün yüzüne çıkarıyor. Bu dikkat çekici günün belleğimizde yer eden yönlerini haberimizin devamında keşfedebilirsiniz.

OLAYLAR

1608 – Jamestown Kolonisi'nde John Smith, koloni konseyinin başkanı seçildi. ABD'ye ilk kalıcı İngiliz yerleşiminin gelişiminde kritik bir adım.

1813 – II. Dünya Savaşı sırasında değil, 1812 Savaşı'nda, Amerikan Donanması, Lake Erie Muharebesi'nde İngilizleri yendi ve komutan Perry meşhur "We have met the enemy and they are ours" mesajını gönderdi.

1846 – Elias Howe, dikiş makinesi için patent aldı.

1897 – Londra'da ilk resmi "alkollü araba kullanma" tutuklaması yapıldı.

1919 – Avusturya-Macaristan sonrası Almanya'ya bağlı Devletin imzaladığı Saint-Germain-en-Laye Antlaşmasıyla Avusturya'dan toprak koparıldı.

1977 – Fransa'daki son giyotinle infaz gerçekleşti: Hamida Djandoubi yaşamını yitirdi.

1990 – Fildişi Sahili'ndeki Yamoussoukro'da, dünyanın en büyük kilisesi olan "Our Lady of Peace" (Barış'ın Meryemi Bazilikası), Papa II. Jean Paul tarafından kutsandı.

2002 – İsviçre, Birleşmiş Milletler üyesi oldu.

2008 – CERN'de, dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), ilk kez test çalışmasına başladı.

2014 – İlk Invictus Oyunları, Londra'da düzenlendi. Yaralı askerler ve gaziler arasında dayanıklılık ve rehabilitasyon temalarıyla gerçekleştirilen bu organizasyon büyük yankı uyandırdı.

2023 – U.S. Supreme Court adayı Clarence Thomas için Senato Adalet Komisyonu'nda gerçekleşen onay duruşmaları başladı. Anita Hill'in cinsel taciz iddiaları bu süreci dönüm noktasına dönüştürdü.

DOĞUMLAR

Karl Lagerfeld (1933-2019): Chanel imparatorluğunu modernize eden Alman moda tasarımcısı.

Mary Oliver (1935-2019): Pulitzer ödüllü Amerikalı şair.

Misty Copeland (1982-): American Ballet Theatre'ın ilk Afrikalı Amerikalı baş dansçısı.

Arnold Palmer (1929-2016): Efsanevi Amerikalı golfçü.

ÖLÜMLER