Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Turabi de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Kırmızı Takımda kimler var? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım kadrosu!



SURVİVOR 2024 KIRMIZI TAKIM KADROSU

İşte Survivor 2024 Kırmızı Takım yarışmacıları: