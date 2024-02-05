Survivor 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nereden izlenir?

Survivor'ın 26. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı ve nereden izlenebileceği konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Survivor 26. Bölüm fragmanı nereden izlenir? 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen yarışma programı Survivor'ın 26. Bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu yeni bölümde konseyde gerçekleşen tartışma seyircilerde merak uyandırdı.

SURVIVOR YARIŞMACILARININ BAŞARI YÜZDELERİ NE? EN ÇOK OYUN KAZANAN İSİMLER KİMLER?

Survivor resmi sitesi yarışmacıların başarı yüzdelerini paylaştı.