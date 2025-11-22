Haberler

"Süper Vali"nin emaneti 36 yıl sonra yeniden aileye döndü

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak adlandırılan babası Recep Yazıcıoğlu'nun 1980'li yıllarda kullandığı beyaz makam aracını yıllar sonra bulup satın aldı.

Tokat'ta 1984-1989 yılları arasında görev yapan ve "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak adlandırılan Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce kullandığı beyaz cip, oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından bulunup satın alındı. 1985 yılında Reşadiye'nin Muratkaya köyü ilkokulu açılışına da bizzat bu araçla giden Yazıcıoğlu'nun makam aracı, yıllar sonra bir mahalle ziyaretinde Başkan Yazıcıoğlu'nun karşısına çıktı. Aracı görünce hayrete düşen Yazıcıoğlu, sahibiyle görüşerek aracı şahsi olarak satın aldı. Cip, kapsamlı bir bakıma alındı.

"BABAMIN EMANETİNİ YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜYORUZ"

Aracın kendisi için büyük bir manevi değeri olduğunu söyleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Bir mahalle gezisi sırasında babamın kullandığı eski makam aracına denk geldim. Tokat'ta 84-89 yıllarında valilik yaptığı dönemde kullanılan o beyaz cipti. Aracı almak istediğimi söyledim, sağ olsun sahibi 'Evladına yakışır' diyerek kırmadı. Aracı şahsi olarak satın aldım. Yıllardır kullanılıyordu ama yıpranmıştı. Şimdi kapsamlı bir restorasyona aldık" dedi.

"TOKATLI ESNAF DA ÇOK HASSAS DAVRANIYOR"

Aracın motorundan iç döşemesine kadar yenilendiğini belirten Başkan Yazıcıoğlu, "Boya yapıldı, iç döşemeler değişiyor, motor aksamındaki sorunlar gideriliyor, lastikleri yenileniyor. Tokatlı esnafımız rahmetlinin emaneti diye çok hassas davranıyor. Ben acele ediyorum ama onlar dört dörtlük bir iş çıkarmak istiyor. Hak veriyorum; kıymetli bir şey. Babamın ilk valiliği sırasında kullandığı makam arabası, dolaştı dolaştı tekrar aileye nasip oldu" diye konuştu.

"ÖZEL PROGRAMLARDA MAKAM ARACI OLARAK KULLANACAĞIM"

Başkan Yazıcıoğlu, aracı resmi makam aracı olarak değil, özel günlerde babasını anmak için kullanacağını dile getirerek, "Bu aracı tamamlandığında Tokat'ta özel programlarda makam arabası olarak kullanacağım. Devlet bize imkân sağlıyor, biz de devletimize, milletimize feda olsun diyerek kendi imkânlarımızla bu emaneti yaşatıyoruz. Bu araç benden sonra evladıma kalacak inşallah" şeklinde konuştu.

"RAHMETLİYE TOPLUMDA BÜYÜK BİR SEVGİ VAR"

Türkiye'nin farklı şehirlerinde de Recep Yazıcıoğlu'nun kullandığı araçların korunduğunu hatırlatan Yazıcıoğlu, Tokat'ta da benzer bir vefanın yaşanmasından memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Erzincan'da da aynı marka bir aracın hala pırıl pırıl muhafaza edildiğini görmüştüm. Rahmetliye toplumda büyük bir sevgi var. Bu araç da o sevginin bir yansıması olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayça Elal - Yaşam
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

şu an benim bildiğim recep yazıcıoğlu gibi bir vali yok hiçbir siyasetçiye yalakalık yapmadı halktan kopuk değil halkın içinde yaşadı beytül malı israf etmedi babasından ibret alsın birisinin değil halkın valisi olsun

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
