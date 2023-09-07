Sündiken Dağları eşsiz doğası ve göz dolduran yeşil alanlarıyla yurttaşların ilgisini çekiyor. SÜNDİKEN DAĞI NEREDE? Sündiken Dağları nerede, nasıl gidilir, yol tarifi! Sorularına yanıt aranıyor. İşte konu hakkında detaylar…

Güneyinde Eskişehir Ovası, kuzeyinde Sakarya Nehri bulunan Sündiken Dağları, Doğu-batı doğrultusunda uzanıyor ve dağların uzunluğu 120 km, kuzey-güney genişliği 30 km'dir. Yurttaşlar ise SÜNDİKEN DAĞI NEREDE? Sündiken Dağları nerede, nasıl gidilir, yol tarifi! Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

SÜNDİKEN DAĞI NEREDE?

Sündiken Dağları, Eskişehir il sınırlarında bulunan sıra dağlardır. Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesinin sınırını oluşturur. Kapladığı alan yaklaşık 210.000 hektardır (2.100 km²). Kuzeyde Sakarya Nehri kıyılarında 300 m rakımdan başlayan dağlık kütle, 1500–1800 m yüksekliklere ulaşır, güneyde dik yamaçlarla Eskişehir Ovası'na 800 m'ye iner. Eskişehir il topraklarının yüzde 17'sini oluşturur.

Dağ kuşağının üzerinde pek çok yüksek tepe bulunur. Kızıl Tepe 1818 m, Sündiken Tepesi 1769 m, Kartal Tepe 1754 m, Ayı Tepesi 1699 m, Karameşelik Tepe 1695 m, Karakütük Tepesi 1600 m, Yalıkıran Tepe 1585 m.

Sündiken Dağı'nda bulunan Gürleyik Çayı

SÜNDİKEN DAĞINDA YAŞAYAN CANLILAR

Sündiken Dağları İç Anadolu, Marmara ve Ege bölgeleri arasında zoocoğrafya bakımından geçiş bölgesidir. Dağın daha nemli olan kuzey yamaçlarında bitki örtüsü daha yoğundur. Kuraklığın güçlü hissedildiği ve insan tahribatının yoğun olduğu güney yamaçlarda bitki yoğunluğu düşüktür.

Köppen iklim sınıflandırmasına göre; dağlık alanda Yarı kurak step iklimi (BSk) (Eskişehir, Alpu, Sarıcakaya, Nallıhan), yazı kurak ve ılık, kışı soğuk iklim (Dsb) (Tepebaşı, Alpu, Alapınar, Mihalıcık) görülmektedir. Bu iklim koşullarına bağlı bitki örtüsü orman, antropojen step ve ağaççıklardan oluşur. Kuzeyde Sakarya Vadisine yakın kısımları tarım alanı olarak kullanıldığından bu alanda ormanlar 450–500 m yükseltiden başlar. Alçaklarda yaygın olan kızılçamlar 800–900 m'ye kadar çıkarlar. 800-1200 arasında karaçamlar görülür. 1200m'den sonra sarıçam-karaçam karma ormanları 1400 m'ye kadar çıkar. 1400 m'den zirvelere kadar saf sarıçam ormanları hakimdir. Tüm bu ormanların içerisinde sapsız meşe, saçlı meşe, mazı meşesi, boylu ardıç ile kokar ardıç türleri de bulunur.

Dağların güney yamaçları insan tahribatı ile 1000 m'ye kadar ormansızdır. 1000 m'den sonra katran ardıçlarının karıştığı meşe çalıları bulunur. 1100 m'den sonra bozuk meşe ormanları, 1200-1600 arası karaçam ormanları hakimdir. Dağlık arazinin 146.364 hektarı orman ile kaplıdır. Ormanların; yüzde 33,35'i karaçam, yüzde 21,3'ü meşe türleri, yüzde 13,1'i kızılçam, yüzde 12,6'sı karışık (geniş yapraklı+ibreli ağaç), yüzde 12,3'ü ardıç, yüzde 5,2's, ibreli karışık, yüzd e2,1'i sarıçamdır.

SÜNDİKEN DAĞLARI NEREDE, NASIL GİDİLİR, YOL TARİFİ!

Sündiken Dağları'na en yakın ulaşım Eskişehir'e bağlı Taycılar Köyü'ndendir. Eskişehir Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait sitede yer alan bilgilere göre yapacağınız doğa yürüyüşünü planlayabilirsiniz. Bu linke tıklayın.

Sündiken Dağı'nda bulunan Gürleyik Çayı