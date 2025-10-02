Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Sumud Filosu, dünya kamuoyunun gündemine oturdu. 13 gemiden oluşan filo, yüzlerce gönüllü aktivist ile Gazze'ye doğru yola çıkmış ancak İsrail güçlerinin müdahalesine uğramıştır. Bu gelişme hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Peki, Sumud Filosunda Türkiye'den kimler var? Sumud Filosunda hangi ülkeler var? Sumud Filosunda kaç gemi var, nereden yola çıktı? Sumud Filosuna dair tüm detaylar haberimizde...

SUMUD FİLOSUNDA TÜRKİYE'DEN KİMLER VAR?

İsrail donanmasının alıkoyduğu gemilerde 28 Türk aktivistin bulunduğu açıklandı. Bu isimlerden 20'si kamuoyuna duyuruldu. Türkiye'den katılan gönüllüler, farklı gemilere dağılmış durumdaydı:

Sirius Gemisi: Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Tekocak

Alma Gemisi: Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu

Spectre Gemisi: Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar, Muslim Ziyali

Huga Gemisi: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız

Deir Yassine Gemisi: Sümeyye Sena Polat

Grande Blu Gemisi: Halil Rıfat Çanakçı

Morgana Gemisi: Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman

Seulle Gemisi: Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan, Haşmet Yazıcı

Türkiye'den katılan bu gönüllülerin çoğu, sivil toplum kuruluşlarında aktif çalışan, akademisyen, gazeteci ve sağlık görevlilerinden oluşuyor. Aktivistlerin tamamının amacı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaktı.

SUMUD FİLOSUNDA HANGİ ÜLKELER VAR?

Filo, yalnızca Türkiye'den değil, birçok ülkeden aktivistlerin katılımıyla oluşturuldu. Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre, filoda yer alan gönüllüler şu ülkelerden geldi:

İspanya: 30 aktivist

İtalya: 22 aktivist

Türkiye: 21+ aktivist

Malezya: 12 aktivist

Tunus: 11 aktivist

Brezilya: 11 aktivist

Fransa: 10 aktivist

İrlanda: 9 aktivist

Cezayir: 8 aktivist

ABD: 7 aktivist

Almanya: 7 aktivist

Bunun dışında farklı milletlerden yüzlerce gönüllü de filoya destek verdi. Bu geniş katılım, Sumud Filosu'nun yalnızca Filistin için değil, küresel insanlık adına bir dayanışma hareketi olduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SUMUD FİLOSUNDA KAÇ GEMİ VAR?

Filo, toplam 13 gemiden oluşuyor. Bu gemilerin isimleri şu şekilde açıklandı:

Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yassine, Grande Blu, Morgana, Hio ve Seulle.

Bu gemilerin her biri, insani yardım malzemeleri, gıda, ilaç ve temel ihtiyaç ürünleriyle donatılmıştı. Ayrıca gemilerde doktorlar, sağlık çalışanları, hukukçular ve basın mensupları da bulunuyordu. Ancak İsrail donanmasının müdahalesi sonucu gemilerin büyük kısmı durduruldu ve aktivistler gözaltına alındı.

SUMUD FİLOSU NEREDEN YOLA ÇIKTI?

Küresel Sumud Filosu, farklı limanlardan hareket eden gemilerin birleşmesiyle oluşturuldu. Organizasyonun merkezi açıklamalarına göre gemiler, Akdeniz üzerinden Gazze'ye doğru ilerlemek üzere rotalandı. Yolculuk sırasında farklı ülkelerden aktivistler de gemilere katıldı. Ancak İsrail donanması, uluslararası sularda ilerleyen gemilere önce telsizle uyarıda bulundu, ardından da zorla müdahale etti. Bu durum uluslararası hukuk açısından büyük tartışmalara yol açtı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU NEDİR?

Küresel Sumud Filosu, Filistin halkına uygulanan ablukanın kırılması ve insani yardımların ulaştırılması amacıyla oluşturulmuş sivil bir girişimdir. "Sumud" kelimesi Arapçada "direniş, sabır ve dayanışma" anlamına gelir. Bu filo, dünyanın farklı ülkelerinden gelen gönüllülerin katılımıyla oluşturulmuş ve Gazze'ye barışçıl bir mesaj göndermeyi hedeflemiştir.

Filo yetkilileri, bu hareketin herhangi bir siyasi örgüte bağlı olmadığını, tamamen insani yardım ve dayanışma amacıyla yapıldığını vurguluyor. Ancak İsrail'in müdahalesi, uluslararası hukuk, insan hakları ve insani yardım koridorları konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.