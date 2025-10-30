Sümeyye Aydoğan kimdir? Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Sümeyye Aydoğan, kısa sürede dikkat çeken performanslarıyla Türk televizyon ve sinema dünyasında adını duyuran genç bir oyuncu ve şarkıcıdır. İzleyiciler onu, hem başarılı rolleri hem de doğal oyunculuk tarzıyla tanımakta ve merak etmektedir. Kariyerine sinema ile adım atmış olan Aydoğan, televizyon projelerinde üstlendiği çeşitli karakterlerle geniş kitleler tarafından takip edilmektedir. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

Sümeyye Aydoğan, genç yaşına rağmen Türk televizyon ve sinema dünyasında adından söz ettiren bir oyuncu ve şarkıcıdır. 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olarak Aydın ve Edirne'de büyümüştür. Kısa sürede dikkat çeken performanslarıyla hem televizyon hem de sinema alanında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Genç yaşına rağmen üstlendiği roller ve başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

SÜMEYYE AYDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Sümeyye Aydoğan, 2 Nisan 1999 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

SÜMEYYE AYDOĞAN NERELİ?

Sümeyye Aydoğan İstanbul doğumlu olmakla birlikte, ailesi Arnavut kökenlidir ve çocukluk yıllarını Aydın ve Edirne'de geçirmiştir.

SÜMEYYE AYDOĞAN'IN KARİYERİ

Sümeyye Aydoğan, oyunculuk kariyerine 2020 yılında "Aile Hükümeti" filmiyle başlamıştır. Bu filmdeki performansı, onun dikkat çekmesini sağlamıştır. 2021 yılında "Kahraman Babam" dizisinde Menekşe karakterini canlandırarak televizyon dünyasına adım atmıştır. Aynı yıl "Sadakatsiz" dizisinde Ceren rolü ve "Geçen Yaz" filminde Oya karakteriyle yer almıştır.

2022 yılı, Aydoğan için önemli bir dönüm noktası olmuştur; "Duy Beni" dizisinde Melisa Gerçek karakteriyle ilk başrolünü üstlenmiş ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. 2023 yılında NOW'da yayınlanan "Taçsız Prenses" dizisinde Yağmur Elem karakterini canlandırmış, aynı yıl Kanal D'de yayımlanacak "Dönence" dizisinin kadrosuna dahil olmuştur.

Ayrıca 2023'te 13 bölüm süren "Akif" dizisinde Neriman rolüyle ekranlarda olmuştur. 2024 yılında ise "Gaddar" dizisinin başrol oyuncusu olarak izleyicinin karşısına çıkmaktadır.

Sümeyye Aydoğan'ın oynadığı diziler ve filmler:

Aile Hükümeti / Diyar

Kahraman Babam / Menekşe

Sadakatsiz / Ceren

Geçen Yaz / Oya

Duy Beni / Melisa Gerçek

Taçsız Prenses / Yağmur Elem

Dönence / Gece

Akif / Neriman

Magarsus / Damla

Gaddar / Aydan

Sümeyye Aydoğan, genç yaşına rağmen üstlendiği çeşitli roller ve projelerle Türk sinema ve televizyon sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiş, yeteneğiyle dikkat çeken bir isim olmuştur.