Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Vatandaşlar, Süleyman Aksoy'un kim olduğunu merak ediyor. Peki, Süleyman Aksoy kimdir? AK Parti Balıkesir- Marmara Belediye Başkan adayı Süleyman Aksoy kaç yaşında, nereli?

SÜLEYMAN AKSOY KİMDİR?

25 Ağustos 1965 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdu. İlkokulu Hasan Tahsin Kırali İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise Sürmene Lisesi'nde tamamladı. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Marmara Adası Saraylar Beldesi'ne yerleşerek mesleğini icra etmeye başladı. Ardından, iki dönem AK Parti Meclis Üyeliği yaptı. 2010 yılı sonunda mevcut belediye başkanının vefat etmesi üzerine belediye başkanı oldu. 2014 yılındaki seçimlerde de tekrar Marmara Belediye Başkanı seçildi.

Süleyman Aksoy, evli ve 3 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Balıkesir ili, Marmara Adalar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Balıkesir- Marmara Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.