İsrail ordusunun 9 Haziran 2025 tarihinde müdahale ettiği Madleen gemisinde yer alan 12 aktivist arasında bulunan Şuayb Ordu, Türkiye'den gemideki tek erkek aktivist olarak dikkat çekti. Olayın ardından Şuayb Ordu kimdir sorusu sosyal medyada en çok aranan ifadeler arasında yer aldı. Peki, Şuayb Ordu kimdir? Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu kaç yaşında, nereli?

ŞUAYB ORDU KİMDİR?

Aslen Osmaniyeli olan ve uzun süredir Bursa'da yaşayan Ordu, ilahiyat fakültesi mezunudur. Almanya'da serbest meslek sahibi olarak yaşamını sürdüren Ordu, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de aktif katılım göstermektedir.

2017 yılından bu yana Sümeyra Mittelmeer ile evli olan Ordu, eşiyle birlikte özellikle Filistin'e yönelik yardım kampanyaları ve insani yardım projelerinde yer almıştır. Doğa ve hayvan sevgisiyle de tanınan Ordu, Bursa Nilüfer Belediyesi ile sokak hayvanları için sosyal projelere destek vermiştir.

1 Haziran 2025'te İtalya'nın Katanya Limanı'ndan yola çıkan Madleen gemisi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan uluslararası bir girişimdir. Şuayb Ordu, bu yolculukta İsveçli aktivist Greta Thunberg ve Fransız AP üyesi Rima Hassan gibi isimlerle birlikte aynı misyonla hareket etmiştir. İsrail donanması, 9 Haziran'da gemiye müdahale ederek Ordu da dahil olmak üzere 12 aktivisti gözaltına almıştır.

'TÜRK OLDUĞUM İÇİN BENİ HEDEF ALABİLİRLER'

Olay öncesinde sosyal medya üzerinden açıklama yapan Şuayb Ordu, barışçıl bir amaçla yola çıktıklarını, silahsız olduklarını ve herhangi bir direniş göstermeyeceklerini belirtmişti. Aynı açıklamada, "Türk olduğum için beni hedef alabilirler" ifadesiyle can güvenliği endişesini de dile getirmiştir.