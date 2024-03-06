Üye Girişi
Haberler

Suat Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç kaç yaşında ve nereli?

Güncelleme:

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken Yeniden Refah Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Metin Gözmen kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, Suat Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç kaç yaşında ve nereli?

Yeniden Refah Partisi Ankara Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Suat Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç kaç yaşında ve nereli?

SUAT KILIÇ KİMDİR?

23 Temmuz 1972'de Samsun'da doğdu. Samsun 19 Mayıs Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık stajını Ankara Barosu'nda tamamladı. Avukat, gazeteci ve yazar. Kanal 7, NTV ve Kanal D'de çalıştı, sarı basın kartı sahibi.

22,23 ve 24. Dönemlerde Samsun Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı. AKPARTi Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı, AKPARTi Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. TBMM Başkanlık Divanı, Anayasa Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nde görev aldı.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan 61. T.C. Hükümeti'nde Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevlendirildi. Kurucu bakanlık süresince, merkez ve taşra teşkilatını yapılandırdı. 81 ilimizde spor tesisleri ve üniversite yurtları ile gençlik ve spor projelerinde önemli atılımlar gerçekleştirdi.

Üçdönem TBMM'de bulunan Kılıç'ın 3 Kasım 2002 seçimleri ile başlayan milletvekilliği görev süresi 7 Haziran 2015 seçimleri ile sona erdi. Suat Kılıç, evli ve üç çocuk babasıdır. Suat Kılıç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Yeniden Refah Partisi Suat Kılıç Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Çağlayan kimdir? Memleket Partisi Denizli Belediye Başkan Adayı Mustafa Çağlayan kaç yaşında, nereli? Mustafa Koyuncu kimdir? CHP Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu kaç yaşında, nereli? Faruk Bayrakdar kimdir? Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar kaç yaşında ve nereli? Ruşen Sever kimdir? Memleket Partisi Bursa Belediye Başkan Adayı Ruşen Sever kaç yaşında, nereli? Celalettin Mermer kimdir? Yeniden Refah Partisi Bitlis Belediye Başkan Adayı Celalettin Mermer kaç yaşında ve nereli? Hüseyin Korkman kimdir? Memleket Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Hüseyin Korkman kaç yaşında, nereli? Tuncay Çanga kimdir? CHP Muş Belediye Başkan Adayı Tuncay Çanga kaç yaşında, nereli? Mahir Bakan kimdir? Memleket Partisi Balıkesir Belediye Başkan Adayı Mahir Bakan kaç yaşında, nereli? Ömer Durak kimdir? CHP Mardin Belediye Başkan Adayı Ömer Durak kaç yaşında, nereli? Serdal Bulut kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut kaç yaşında ve nereli? Ahmet Özalp kimdir? Memleket Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Özalp kaç yaşında, nereli? Dündar Gültekin kimdir? CHP Kars Belediye Başkan Adayı Dündar Gültekin kaç yaşında, nereli? Selim Soyugüzel kimdir? CHP Bitlis Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel kaç yaşında, nereli? Ümit Özkurt kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt kaç yaşında ve nereli? Ethem Eke kimdir? Memleket Partisi Adana Belediye Başkan Adayı Ethem Eke kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title