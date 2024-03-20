Star Wars'un yeni dizisi The Acolyte'den beklenen fragman geldi

Russian Doll dizisinin yaratıcılarından Leslye Headland'ın merakla beklenen yeni dizisi Star Wars: The Acolyte, yayınlanan ilk fragmanla birlikte Star Wars hayranlarını ekran başına topladı.

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

The Phantom Menace'da yaşanan olayların 100 yıl öncesinde geçiyor ve karanlık tarafın yükselişine odaklanıyor. Jedi'ların birer birer katledilmesiyle başlayan olaylarda Jedi Birliği, olayın arka planında kimin olduğunu öğrenmeye çalışırken, aralarında yükselen tehlikenin farkına varıyor.

Fragman ilk 15 saatte 4.5 milyon izlenmeyi geride bırakırken 120 bin beğeniyi aşmış durumda.

Yalnızca Disney+ abonelerine sunulacak Star Wars: The Acolyte'nin iki bölümlük galası, Türkiye'de 5 Haziran'da yayınlanacak.

"DİZİ YÜKSEK CUMHURİYET DÖNEMİNDE GEÇİYOR"

Yabancı basınla yaptığı bir röportajda Leslye Headland, "Eğer Star Wars, ezilenin kuruma karşı mücadelesiyle ilgiliyse, The Acolyte'de Jedi kurumunu temsil ediyor." Dizi Yüksek Cumhuriyet döneminde geçiyor - ki birçok kitap bu dönemde geçiyor - ancak Headland, "Hikayeye girmek için çok fazla bilgiye ihtiyacınız olmadığını" söyledi.

STAR WARS THE ACOLYTE KONUSU NE?

"Star Wars: The Acolyte" dizisinin konusu, Yüksek Cumhuriyet döneminde ve Jedi'ların kurum olarak merkezi bir rol oynadığı bir evrende geçiyor. Dizide, güç ve karanlık taraf arasındaki dengeyi araştıran bir karakterin hikayesi anlatılacak. Başrolde, Jedi'nin gizemli karanlık yönünü keşfetmeye çalışan bir kadın bulunacak. Dizide, Star Wars evreninin daha az bilinen yönlerine ışık tutulacak ve izleyicilere yeni ve heyecan verici bir hikaye sunulacak.