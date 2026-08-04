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İşte milletin birbirini ezdiği ismin yeni adresi

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İşte milletin birbirini ezdiği ismin yeni adresi
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları ile sergilediği performansla adından söz ettiren 40 yaşındaki kaleci Vozinha, Şili ekibi Colo Colo'ya transfer oldu.

  • Şili kulübü Colo Colo, 40 yaşındaki kaleci Vozinha'yı kadrosuna kattığını ve resmi sözleşmeye imza attığını açıkladı.
  • Vozinha, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın gruptan çıkmasında kritik kurtarışlarıyla önemli rol oynadı.
  • Dünya Kupası performansının ardından Instagram'da yaklaşık 50 bin olan takipçi sayısı 30 milyona yaklaştı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Vozinha'nın yeni adresi belli oldu.  Şili temsilcisi Colo Colo, Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları Milli Takımı formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 40 yaşındaki kaleci Vozinha'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

RESMİ İMZAYI ATTI

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinden geçen deneyimli file bekçisinin resmi sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

DÜNYA KUPASI'NDA FENOMEN OLDU

Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası'nda gruptan çıkmasında önemli rol oynayan Vozinha, yaptığı kritik kurtarışlarla turnuvaya damga vuran isimlerden biri olmuştu.

Turnuvadaki performansının ardından tam adı Josimar Jose Evora Dias olan kalecinin Instagram'daki takipçi sayısı da büyük artış gösterdi. Yaklaşık 50 bin takipçisi bulunan Vozinha, kısa süre içinde 30 milyona yaklaşan bir kitleye ulaştı.

ZENGİN KARİYER

Kariyerinde Angola, Moldova, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi ve Slovakya'da da forma giyen Vozinha; Zimbru, Gil Vicente, AEL Limassol, Trencin ve son olarak Chaves'te görev yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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