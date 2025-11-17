SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURU EKRANI 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercihleri nereden, nasıl yapılacak, son gün ne zaman??

2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan tercih başvuruları e-Devlet üzerinden tamamen elektronik ortamda yapılacak. Peki, sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercihleri nereden, nasıl yapılacak? Sözleşmeli öğretmen başvurularında son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURU EKRANI 2025

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için planlanan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sürecine ilişkin tercih ve atama kılavuzunu resmi olarak yayımladı. Tercih başvuruları 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, e-Devlet platformu üzerinden, adayların kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek. İlçe ya da il milli eğitim müdürlüklerine gitmeye gerek yok; online işlemle tamamlanabiliyor.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercihlerin tamamlanmasını takiben, atama sonuçları 24 Kasım 2025 tarihinde ilan edilecek.

Atamayı kazanan öğretmenler için göreve başlama tarihi ise 19 Ocak 2026, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından gerçekleşecek.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

Adaylar, "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu"nu dikkatle incelemeli; kontenjan dağılımları ve tercih kuralları kılavuzda yer alıyor.

Elektronik başvuru sırasında adayların herhangi bir il/ilçe müdürlüğüne gidip onaylatma zorunluluğu yoktur.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Yeterlilik Şartı: Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar, tercih hakkı kazanacak.

Tercih Sayısı: Adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilirler.

Alan Uyumlu Tercih: Tercih işleminin ilk aşamasında adaylar, sözlü sınava girdikleri alanda tercih yapmalıdır.

Tercih Önceliği: Kurumlar arasında istenilen öncelik sırasına göre tercih listesi oluşturulabilir.

Tercih Dışı Seçenek: Adaylardan, tercih ekranında mutlaka bir tercih dışı seçenek işaretlemeleri bekleniyor:

"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum."

"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum."

Kura İhtimali: Tercihlerine atanamayan ve "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyen adaylar, boş kalan kontenjanlara bilgisayar kurası ile atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.

Atama Önceliği: Adayların ataması, başarı puanlarına göre (KPSS puanı % 50 + sözlü sınav puanı % 50) yapılacak. Eşit başarı puanı durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak.