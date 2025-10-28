Songül Karlı kimdir? Songül Karlı kaç yaşında, nereli, estetiği var mı?

Müzik ve televizyon dünyasında uzun yıllardır adından söz ettiren Songül Karlı, sahnedeki duruşu ve karizmasıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Hayranları, onun hem özel hayatını hem de sanat kariyerini yakından takip ediyor ve her hareketi merak konusu oluyor. Songül Karlı'nın son dönemlerdeki görünümü ve estetik tercihleri de sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş, Türkiye'nin tanınmış şarkıcı ve televizyon sunucularından biridir. Müzik hayatına 1991 yılında çıkardığı ilk albümü Derman Sendedir ile adım atan Karlı, özellikle Türk Halk Müziği ve arabesk tarzındaki eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

Müzik kariyeri boyunca toplamda 10 albüm ve 2 toplama albüm yayınlayan sanatçı, 1997 ve 1998 yıllarında Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı ödülünü kazanmıştır. Karlı, müzik çalışmalarının yanı sıra televizyon kariyerine de 1990'lı yıllarda başlamış ve Paşa Baba Konağı, Reyting Hamdi ve Yasemince gibi dizilerde oyunculuk deneyimi elde etmiştir.

2008-2013 yılları arasında FOX ekranlarında yayınlanan Su Gibi adlı evlendirme programının sunuculuğunu Uğur Arslan ile birlikte üstlenmiştir. Ayrıca Songül Karlı İle Cumartesi, İki Gönül Bir Olunca, Songül Karlı ile Yeniden, Bugün Yıldız Benim gibi televizyon programlarında da sunuculuk yapmıştır.

SONGÜL KARLI KAÇ YAŞINDA?

15 Eylül 1973 doğumlu olan Songül Karlı, 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Müzik ve televizyon dünyasında 1990'lı yıllardan bu yana aktif olarak yer alan Karlı, yarım asrı aşkın yaşamında sanat dünyasında önemli bir kariyer oluşturmuştur.

SONGÜL KARLI NERELİ?

Songül Karlı, İstanbul, Türkiye doğumludur. İstanbul'da başlayan hayatı, onu Türkiye'nin en bilinen sanatçılarından biri haline getirmiştir. Şehrin kültürel ve sanatsal dokusu, Karlı'nın müzik ve televizyon kariyerine yön verirken, halk müziği ve arabesk türündeki eserlerini seslendirerek geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır.

SONGÜL KARLI'NIN KARİYERİ?

Songül Karlı, müzik kariyerine 1991'de Derman Sendedir albümüyle başladı. Bu albümle sahneye çıkan sanatçı, kısa sürede dikkat çekti ve kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. 1997 ve 1998 yıllarında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden THM En İyi Kadın Sanatçı ödülünü alarak müzik dünyasında kendini kanıtladı.

2004 yılında çıkardığı Kaç Bahar albümünden sonra müzik kariyerine kısa bir süre ara verdi.

Karlı, müzik dışında televizyon dünyasında da aktif oldu.

1990'lı yıllarda başlayan oyunculuk deneyimleri arasında Paşa Baba Konağı, Reyting Hamdi, Yasemince ve Türkü Filmi gibi yapımlar bulunuyor. Sunuculuk kariyerine ise 2007 yılında Songül Karlı İle Cumartesi ile başladı. 2008 yılında FOX'ta İki Gönül Bir Olunca ve Su Gibi programlarını üstlendi. 2014 yılında Songül Karlı ile Yeniden ve 2015'te Show TV'de yayınlanan Bugün Yıldız Benim programlarıyla televizyon ekranlarındaki yerini sürdürdü.

Müzik repertuarında Dallarımı Kırdılar, Güzel Bu Nasıl Sevdaymış, Babamın Kızıyam, Yandırdın Kalbimi, Mihribanım, Şeker Almaya Geldim, Hamsi Gözlüm gibi çok sayıda sevilen şarkı bulunuyor. Songül Karlı, hem müzik hem de televizyon dünyasında yıllardır aktif kalarak geniş bir hayran kitlesine hitap etmeye devam etmektedir.