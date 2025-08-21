Türk televizyon dünyasında hem şarkıcı hem de oyuncu kimliğiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Songül Karlı, son dönemde yeniden gündemde. Uzun yıllara dayanan kariyeri, televizyon programları ve özel hayatıyla sık sık merak edilen Karlı, magazin dünyasının da yakın takibinde yer alıyor. Songül Karlı ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Songül Karlı kimdir? Songül Karlı kaç yaşında, nereli?

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı, 15 Eylül 1973'te İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat hayatına müzikle adım atan Karlı, 1991 yılında çıkardığı Derman Sendedir adlı ilk albümüyle dikkatleri üzerine çekti. 90'lı yıllarda hem müzik hem de televizyon alanında aktif olan Karlı, kısa süreli dizi projelerinde de yer aldı. 2007 yılında Kanal 7'de Songül Karlı ile Cumartesi adlı programı sunarak ekranlara geçiş yaptı. Ardından 2008-2013 yılları arasında FOX TV'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Su Gibi adlı evlilik programında Uğur Arslan ile birlikte sunuculuk yaptı. 2016'da ise TV8 ekranlarında Songül Karlı ile Evlilik Yolunda programıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Sanatçı, hem ekran performansı hem de müzik kariyeriyle uzun yıllar boyunca adından söz ettirmeyi başardı.

SONGÜL KARLI KAÇ YAŞINDA?

15 Eylül 1973 doğumlu olan sanatçı, 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Hem müzik hem de televizyon kariyerine genç yaşlarda adım atan Karlı, yıllar içinde başarılı projelere imza atarak adını geniş kitlelere duyurmuştur. Gerek sahne enerjisi gerek ekranlardaki sempatik tavırlarıyla her dönem izleyicinin beğenisini kazanan Karlı, yaşına rağmen dinamik duruşuyla dikkat çekiyor.

SONGÜL KARLI NERELİ?

Aslen Tokatlı olan Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Ailesi Tokat kökenli olan sanatçı, köklerine bağlılığıyla da bilinmektedir. Hem İstanbul'un kültürel çeşitliliğinde yetişmiş hem de Anadolu'nun değerlerini sanatına yansıtarak geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır. Özellikle müzik kariyerinde yöresel ezgilere yer vermesi, memleketiyle olan bağını güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır.

SONGÜL KARLI EVLİ Mİ?

Songül Karlı'nın özel hayatı, kariyeri kadar kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Bir dönem yaptığı evliliklerle gündeme gelen Karlı, şu anda bekar bir hayat sürmektedir. Daha önce iki kez evlilik yapan sanatçının bu evliliklerinden bir de oğlu bulunmaktadır. Özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Karlı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelse de, son dönemde herhangi bir evlilik ya da ilişki haberiyle öne çıkmamıştır. Sanatçı, yaşamını oğlu ve kariyeriyle şekillendirmeye devam ediyor.