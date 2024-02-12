Sonbahar sözleri: Sonbahar ile ilgili sözler, en hüzünlü, anlamlı sonbahar mevsim sözleri! İstanbul'da sonbahar sözleri nelerdir?

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SONBAHAR NEDİR?

TDK'ya göre Sonbahar 'Kuzey yarım kürede eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, güz, hazan, bağ bozumu.' anlamına gelmektedir. Mecazi olarak ise 'yaşlılık dönemi' manasında kullanılabiliyor.

Sonbahar en sevilen mevsimler arasında yer alıyor. Sonbahar ile ilgili sözler de oldukça beğeniliyor. Şimdi sizlere derlediğimiz en güzel sonbahar sözlerini paylaşalım.

SONBAHAR SÖZLERİ 2021

- Her ömrün bir Eylül'ü vardır.

- O kadar çok sarışın ki, o kadar çok alev ki rengi, sırf bunun için bile sevebilir insan Sonbahar mevsimini.

- Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla Eylül'ü konuşalım…

- Yaprak ağaçtan sıkılmıştı aslında… Sonbahar bahaneydi.

- Dudakların gülümserken, bu gözlerindeki sonbahardan korkuyorum asıl ben.

- Ve neylersin mevsim sonbahar işte; yaprak nasıl düşerse, gözyaşı da öyle düşer bu mevsimde.

- Hepsini sev, birkaçına güven, hiçbirine yanlış yap.

- Aşk, başka bir kişinin mutluluğunun kendi için gerekli olduğu durumdur.

- Aramızda onca mesafe yokmuş gibi bir de gönül koyduk.

- Bakmayın mevsimlerden sonbahar, aylardan kasım oluşuna. Benim kapım hep aralık.

- Eylül'ü takvimden bir ay zannedenler var… Oysa eylül; Vuslatı mahşere kalmış bir hikayenin adıdır.

- Bir fincan kahve, iyi bir kitap ve eylül serinliği… Kokan huzuru bir düşün şimdi.

- Serinlik her zaman insana sevmesini öğretir.

- Baharda havalar kuru giderse mahsul bol olur; son baharda da aynı havalar olursa mahsul olmaz.

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

- Özlemek sonbahara benzer, insanlar özler ama içinden serin rüzgarlar eser.

- Bir sonbahar yağmuru gibi yağıyor aşkın üzerime, bir sonbahar esintisi sanki sesin kulaklarımda.

- Aşk asla doğal bir ölümle ölmez.

- Onu neden sevdiğimi bir türlü anlamıyor. Ağzı temmuz sıcağı, bakışları sonbahar.

- Seversem eğer sonbaharda severim, sevginin sıcaklığı en güzel o zamanda hissedilir.

- Yaşam insanlara bir şeyler sunar, sonbahar ise sunulanlardan insanların faydalanmasını sağlar.

- Kasım veda ayıdır geçmişe veda, geride kalan tüm mevsimlere elveda. Mevsimsizdir, içinde yaz da vardır, bahar da…. Oysa kış ayıdır. Kafaları karıştırmakta o yüzden ustadır.

- Bir ölüm vefalı, bir de sonbahar

Sonbahar sözleri

SONBAHAR İLE İLGİLİ SÖZLER

- Sonbaharda sararmış yaprak teki solup gidiyorken hayatımdan günlerim ben bir tek senin aşkınla ilkbahara inanıyorum hala.

- Dedim ya, eylüldü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin.

- Gözlerin mi daldı yoksa sıkıldın mı sorulardan? Hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar.

- Eylül bir ay değil, bir aylık ayrı bir mevsim.

- Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık.

- Kül mavinin yanına sarı gelirse sonbahar, sen benim yanıma gelirsen kıyamet olur.

- Dudakların gülümserken, bu gözlerindeki sonbahardan korkuyorum asıl ben.

- Sen gidersen ansızın sonbahar olurum, yağmurlar dökülür yanaklarıma.

- Yüreklere düşen sevgi ısıtır aslında, yaz yağmurların sonu ile insanlar keyfe ulaşır.

- Özlemek sonbahara benzer, insanlar özler ama içinden serin rüzgarlar eser.

- Sonbahar yılın son sevgi dolu gülümsemesidir.

- Yusuf'un yüzüne esen sonbahar rüzgarlarıydı, onun sevgisi Allah sevgisiydi.

- Huzur ve mutluluğun saklandığı mevsimdir sonbahar.

- Belki yağmura gerek kalmazdı insanlar bu kadar kirli olmasaydı. - Turgut Uyar

- Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.

- Yağmuru sevmezse, gökkuşağı renksiz olur. (T. Sait Halman)

- Hepsini sev, birkaçına güven, hiçbirine yanlış yap.

- Aşk, başka bir kişinin mutluluğunun kendi için gerekli olduğu durumdur.

- Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir. (Fransız Özdeyişi)

- Sevdanı bulutların üzerine yazmışsın. Yağmur olarak dökülüyor gözlerimden.

- Huzur ve mutluluğun saklandığı mevsimdir sonbahar.

- Huzur ve aşk istiyorsak, sonbaharda yeni limana yelken açmalıyız.

- Sen gidersen ansızın sonbahar olurum, yağmurlar dökülür yanaklarıma.

- Eylül bir ay değil, bir aylık ayrı bir mevsim.

- Her gönül insanı yemiştir, ömründe birkaç kez, Eylül'ün tokadını.

- Yağmurda yürümeyi hep sevmişimdir. Böylece kimse ağladığımı göremez. (Charlie Chaplin)

- Sonbahar güneşi gibisin bahtı figan. lşıldıyorsun ama ısıtmıyorsun. Gösteriyorsun ama hissedilmiyorsun!

- Bir sonbahar yağmuru gibi yağdın yüreğime, ellerin ellerimdeyken üşümedim hiç aslında.

- Sonbaharda gelen rüzgarlar sevgiyi bize getirir.

- Sonbahar her yaprağın çiçeğe dönüştüğü bir mevsimdir.

- Yağmur namuslunun da, namussuzun da üstüne yağar. Bu yağmur hangisini daha çok ıslatır? Yanıt namusluyu çünkü namussuz namuslunun şemsiyesini çalmıştır. İlhan Selçuk

- Yalnızca yağmur yağdığında seviyorum bu şehrin insanlarını; herkesin yüzü ıslak, başları eğik, herkes benim hep olduğum gibi.

- Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan. Bahaneydi sonbahar.

- Hayat, sonbahardaki çıtırdayan yapraklardan sonra yeniden başlar.

- Dudakların gülümserken, bu gözlerindeki sonbahardan korkuyorum asıl ben.

EN GÜZEL SONBAHAR MEVSİMİ SÖZLERİ

- Bir kadını sonbaharda sevmeli, elleri üşürken ısıtmak için, el ele tutuşmak için, yağmurlarda ıslanmasın diye aynı şemsiyenin altında sarılmak için.

- Her ayrılık bir sonbahar aslında, hangi mevsimde olursan ol kalbini üşütür.

- Sonbahar da hüzünlü, gözyaşları hiç kurumayan, terkedilişlere alışık bir kadın gibi. Bir gün güneş doğsa da ertesi gün mutlaka hüzünlerini hatırlar, yağmurlar yağar.

- Serinlik her zaman insana sevmesini öğretir.

- Sonbahar yılın son sevgi dolu gülümsemesidir.

- Sonbahar bir kitabın son sayfası gibi. Bir an önce bitsin isterseniz, bitirirseniz de özlersiniz.

- Sonbaharda gelen rüzgarlar sevgiyi bize getirir.

- Bitişlerin de kendine has güzellikleri olduğunu gösteren bir mevsimdir sonbahar.

- Pembeyi, yeşili, maviyi boş verin. Renklerin en güzeli sonbaharda solan ağaçların dallarında saklı.

- Her sonbahar bir vazgeçiş aslında. Aşktan, sevgiden yorulanların, bir ağaç misali yapraklarını döker gibi umutlarından vazgeçişleridir sonbahar.

- Sonbahar rüzgarı bizi yeniliklere götürür.

- Sabah yağmuru yolcuyu yolundan alıkoymaz.

- Sonbahar yılın son sevgi dolu gülümsemesidir.

- Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur.

- Her sonbahar bir gözyaşı ile başlar.

- Ve bir sonbahar daha geçiyor ömrümüzden.

- Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç.

İSTANBUL'DA SONBAHAR SÖZLERİ (TEOMAN)

Mevsim rüzgarları ne zaman eserse

O zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım

Şeytan uçurtmalarım

Öper beni annem yanaklarımdan

Güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalarken hâlâ

*****

Akşama doğru azalırsa yağmur

Kız Kulesi ve Adalar

Ah, burda olsan çok güzel hâlâ

İstanbul'da sonbahar

*****

Her zaman kolay değil sevmeden sevişmek

Tanımak bir vücudu, yavaşça öğrenmek

Alışmak ve kaybetmek

İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış

Biraz kilo almış, ağlamış yine rimelleri akıyor

*****

Akşama doğru azalırsa yağmur

Kız Kulesi ve Adalar

Ah, burda olsan çok güzel hâlâ

İstanbul'da sonbahar

*****

Akşama doğru azalırsa yağmur

Kız Kulesi ve Adalar

Ah, burda olsan çok güzel hâlâ

İstanbul'da sonbahar

NOT = Sizlerin de bildiği sonbahar sözleri varsa yorum olarak bize yazabilirsiniz...