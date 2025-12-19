Haberler

Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tanınan Gizem Türedi de bulunuyor. Türedi ile ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı: Instagram profilinde yer alan bilgilere göre, Türedi 2023 yılında Miss Antalya güzellik yarışmasına katılmış.

  • Gizem Türedi, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan gözaltına alındı.
  • Gizem Türedi, 2023'te Miss Antalya güzellik yarışmasına katıldı.
  • Operasyonda, oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Dün sabah ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda birçok kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınıp testleri yapılan isimler serbest bırakılırken, bugün yeni bir operasyon düzenlendi.

Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Bu operasyonda, aralarında oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Operasyonda, "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçundan gözaltına alınan Gizem Türedi ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Gizem Türedi'nin Instagram profilinde yer alan 'MISS ANTALYA MODEL 2023' notu, ünlü ismin 2023'te Miss Antalya güzellik yarışmasına katıldığını ortaya koydu.

Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

GİZEM TÜREDİ KİMDİR?

Gizem Türedi, Türkiye'nin medya ve eğlence sektöründe adı sıkça duyulan isimlerden biri. Sektördeki varlığı ve sosyal çevresi ile tanınan Türedi, oyunculuk ya da prodüksiyon alanında değil, medya dünyasında adından söz ettirmiş bir isim olarak biliniyor.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Bu sözde fenomen mıdır nedir kendini pazarlayan, video çekerek bir yerlere gelen ve bu beden işçisi malları seyredip zengin ve fenomen olmasını sağlayan tüm mallara selam olsun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVeli İdi:

fuhuşla mı suçlanıyor? kerhaneler vergi verdiği için mi suç değil??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı sistem hatları 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1 Ocak'ta raylı ulaşım ücretsiz
title