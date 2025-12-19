Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Dün sabah ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda birçok kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınıp testleri yapılan isimler serbest bırakılırken, bugün yeni bir operasyon düzenlendi.

Bu operasyonda, aralarında oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçundan gözaltına alınan Gizem Türedi ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Gizem Türedi'nin Instagram profilinde yer alan 'MISS ANTALYA MODEL 2023' notu, ünlü ismin 2023'te Miss Antalya güzellik yarışmasına katıldığını ortaya koydu.

GİZEM TÜREDİ KİMDİR?

Gizem Türedi, Türkiye'nin medya ve eğlence sektöründe adı sıkça duyulan isimlerden biri. Sektördeki varlığı ve sosyal çevresi ile tanınan Türedi, oyunculuk ya da prodüksiyon alanında değil, medya dünyasında adından söz ettirmiş bir isim olarak biliniyor.