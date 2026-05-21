TFF, yaz transfer döneminin başlangıç tarihini açıkladı

Güncelleme:
TFF, yaz transfer döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı.

22 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK 

Buna göre Türkiye'deki kulüpler, 22 Haziran - 4 Eylül 2026 tarihleri arasında kadrolarına oyuncu katabilecek. 2026-2027 sezonu kış transfer dönemi ise 1 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak.

TFF'den yapılan açıklama

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 14.05.2026 tarihli toplantısında 2026-2027 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2026-2027 futbol sezonunda 1. Transfer ve Tescil Döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona ermesine ve 2. Transfer ve Tescil Döneminin 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."

Alper Kızıltepe
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

