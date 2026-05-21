Arda Turan'a son maçında büyük şok

Ukrayna Premier Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sezonun son maçında sürpriz bir mağlubiyet aldı.

SHAKHTAR SON MAÇTA KAYBETTİ

Ukrayna Premier Lig’in 30. ve son haftasında Shakhtar Donetsk, sahasında Kolos ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Kolos 1-0 kazandı.

TEK GOL TAHIRI’DEN GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Kolos’a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Ardit Tahiri kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Shakhtar sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

21 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Arda Turan’ın ekibi ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Shakhtar Donetsk’in tam 21 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Ukrayna ekibi ligde son mağlubiyetini 5 Ekim 2025’te LNZ Cherkasy karşısında yaşamıştı.

ŞAMPİYON OLARAK TAMAMLADILAR

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk sezonu 22 galibiyet 6 beraberlik 2 mağlubiyetle tamamladı. 72 puana ulaşan Shakhtar sezonu şampiyon olarak bitirdi.

STEPANENKO FUTBOLA VEDA ETTİ

Karşılaşmanın dikkat çeken detaylarından biri de Taras Stepanenko oldu. Kolos forması giyen eski Shakhtar ve Eyüpspor oyuncusu, 60. dakikada oyundan çıkarak profesyonel futbol kariyerini noktaladı.