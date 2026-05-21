Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi

Gazeteci Alican Uludağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı yanıltıcı bilgi yayma' suçlamalarıyla yargılandığı davada ilk duruşmada tahliye edildi. Uludağ, paylaşımlarının eleştiri ve gazetecilik faaliyeti olduğunu savundu.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Uludağ, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ve yakınları salonda hazır bulundu. Ankara 1 No'lu Baro Başkanı Mustafa Köroğlu da duruşmayı takip etti.

Kimlik tespitinin ardından savunması için söz verilen sanık Uludağ, tutuklanmayı hak edecek bir suç işlemediğini, sosyal medya hesabındaki paylaşımları dışında bir eyleminin olmadığını söyledi.

Hakkında 3 suçtan ceza istendiğini kaydeden sanık Uludağ, "Cumhurbaşkanına hakaret suçu için 1 yıl önce yaptığım 13 sosyal medya paylaşımım gösteriliyor. Savcı, bu paylaşımlarla nasıl hakaret etmişim iddianameye yazmamış. Bu paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret yok, bazı soruşturmalara ilişkin eleştiri var. 1 yıl önce yaptığım eleştirilerin suç olarak gösterilmesinin altında başka bir şey var." ifadelerini kullandı.

Sanık Uludağ, yargı muhabiri olduğunu, görevinin de yargıdaki gelişmeleri takip ederek haber yapmak olduğunu belirterek, "Bu paylaşımlarda temel amaç halkı bilgilendirmektir. Suç işlemedim, gazetecilik yaptım. Hakkımda bu 3 suçtan da beraat verilmesini ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan hakim, sanık Uludağ'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Alican Uludağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
