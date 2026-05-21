CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı
Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Özgür Özel ve yönetiminin görevden alınmasının ardından CHP'den eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk hamle geldi. CHP, resmi sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na yönelik açılan davada "mutlak butlan" kararı verdi. Mahkeme, kurultayda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetti.
Karar doğrultusunda, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yeniden yönetime getirildi.
Gelişmelerin ardından sosyal medyada, CHP resmi hesabında dikkat çeken değişim yaşandı. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipten çıkardı.
