Haberler

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Özgür Özel ve yönetiminin görevden alınmasının ardından CHP'den eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk hamle geldi. CHP, resmi sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na yönelik açılan davada "mutlak butlan" kararı verdi. Mahkeme, kurultayda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetti.

Karar doğrultusunda, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yeniden yönetime getirildi.

CHP, KILIÇDAROĞLU'NU TAKİP ETMEYİ BIRAKTI

Gelişmelerin ardından sosyal medyada, CHP resmi hesabında dikkat çeken değişim yaşandı. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipten çıkardı.

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama: görevimizin başındayız

CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama

Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor

Mutlak butlan sonrası ihraç edilen isimlere partiye dönüş yolu açıldı
TFF, yaz transfer döneminin başlangıç tarihini açıkladı

Yaz transfer döneminin başlangıç tarihi belli oldu
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı

Masa üstündeki zumba görüntüleri başını yaktı! Belediye harekete geçti
'Mutlak butlan' kararı çıkan kurultay davasını açan Lütfü Savaş’tan ilk açıklama

Mutlak butlana giden yolu başlatan isim konuştu
Kadir İnanır entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'dan üzen haber
Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek

Bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek