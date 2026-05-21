Haberler

Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu

Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan Kurultayı ile birlikte 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'ni de mutlak butlan gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, İstanbul örgütünde Gürsel Tekin'in yürüttüğü kayyumluk görevi resmen sona erdi. Mahkemenin kongre öncesi idari yapıya dönülmesi kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Gülsüm Hale Özcömert Coşkun getirildi.

  • Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'ni mutlak butlanla malul sayarak iptal etti.
  • Kurultay iptali nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti organlarının görevlerine devam etmesine karar verildi.
  • Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi sona erdi, İstanbul İl Başkanlığı'na Gülsüm Hale Özcömert Coşkun atandı.

CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve  Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada karar çıktı.

"38. KURULTAY MUTLAK BUTLANLA MALUL"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Hatip Karaaslan, Levent Çelik, Kamile Bahar Önal ve Yılmaz Özkanat’ın istinaf başvurularını kabul ederek, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24 Ekim 2025 tarihli kararını kaldırdı.

Daire, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve İstanbul’daki hukuk-ceza dosyalarında yer alan deliller, ifade tutanakları ve resmi belgeleri birlikte değerlendirdi. Kararda, hem 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı’nın hem de 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi’nin "kanunun emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) ile malul olduğu" belirtildi.

KILIÇDAROĞLU VE ESKİ YÖNETİM İÇİN "GÖREVLERİNE DEVAM" KARARI

Mahkeme, CHP’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nın yapıldığı tarihten itibaren iptaline, kurultayın iptal edilmiş sayılması nedeniyle bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan kararların da iptaline karar verdi. Kararda, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaydan önceki duruma dönülmesine, kurultay öncesi genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti organlarının görevlerine "aynen devam etmelerine" hükmedildi.

GÜRSEL TEKİN'İN KAYYUMLUK GÖREVİNE SON VERİLDİ

Aynı şekilde, CHP İstanbul İl Kongresi’nin de iptali nedeniyle kongre öncesi il başkanı ve il organlarının görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı. Alınan söz konusu kararla birlikte Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi sona erirken, İstanbul İl Başkanlığına Gülsüm Hale Özcömert Coşkun atandı. Coşkun, eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak alması üzerine göreve vekaleten getirildi.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri

İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller 'acilen' genel merkeze çağrıldı

Karar sonrası Özel'den ilk hamle! Hepsini Genel Merkez'e çağırdı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
10+4 kararı Boey'in sonu oldu

Korkulan oldu!

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Şehri ayağa kaldırdılar! İhbarlar geldi, böyle gözaltına alındılar
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi

Selin vurduğu şehrimizden acı haber! Can kaybı arttı