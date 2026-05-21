CHP Genel Merkezi önünde hareketlilik

CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davadan ‘mutlak butlan’ kararı çıktı.

YÖNETİMİ KILIÇDAROĞLU DEVRALACAK

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına hükmetti.

MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Mahkeme kararının ardından Özgür Özel yönetiminin ilk hamlesi de belli oldu. Özel, tüm milletvekillerini acil olarak CHP Genel Merkezine çağırdı. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da kararı değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.

GENEL MERKEZ ÖNÜNDE HAREKETLİLİK

Kararın ardından CHP Genel Merkezi önünde yaşanan hareketlik de artarken, kameralara ilginç bir an yansıdı. Genel Merkez binası önündeki merdivenlerde oturan bir kadının başını ellerinin arasına aldığı ve oldukça üzgün bir biçimde sitem ettiği görüldü.

