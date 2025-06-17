Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Son depremler listesi, her gün düzenli olarak güncelleniyor ve İstanbul'da deprem mi oldu sorusuna resmi yanıt sağlıyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren birçok kişi, 17 Haziran 2025 son depremler listesi ile İstanbul'da sarsıntı olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, bugün İstanbul'da deprem oldu mu, AFAD ve Kandilli deprem listesi ne diyor? İşte 17 Haziran 2025 tarihli son durum ve resmi kaynaklara dayanan bilgiler...

BUGÜN İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

17 Haziran 2025 Salı günü saat 07:53 itibarıyla, AFAD'ın yayımladığı son depremler listesinde İstanbul'a dair herhangi bir deprem kaydı bulunmamaktadır. Bu durum, gün içinde İstanbul'da hissedilebilir büyüklükte bir sarsıntı yaşanmadığını göstermektedir.

17 HAZİRAN AFAD VE KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

AFAD'ın deprem.afad.gov.tr adresinden yayınlanan güncel deprem listesine göre, son depremler genellikle Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde gerçekleşmiştir. Bu depremler hafif şiddetli olup can ya da mal kaybına yol açmamıştır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.