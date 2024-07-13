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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

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13 Temmuz'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de deprem olup olmadığına dair veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Küçük çaplı depremler ve zaman zaman tedirgin edici depremler yaşanabiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet siteleri üzerinden anlık deprem verilerine ulaşılabiliyor. Deprem oldu mu sorusunun cevabı için bu siteleri takip edebilirsiniz.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 13 Temmuz Cumartesi gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Temmuz İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Kandilli Rasathanesi Son depremler Kandilli İstanbul Ankara Deprem İzmir AFAD Gündem Yaşam Dünya Güncel Haberler

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