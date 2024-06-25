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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

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24 Haziran Salı günü gerçekleşen depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini paylaştı. Vatandaşların sarsıntı hissettiği anlarda ilk olarak arattığı 'Bugün deprem mi oldu?' sorusu, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde anlık olarak yanıt buluyor. İstanbul ve İzmir'de yaşanan depremlerle ilgili detaylar, son depremler listesinde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nin son 500 depremi halka sunduğu belirtildi.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 24 Haziran Salı gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Haziran İzmir'de deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kand

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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