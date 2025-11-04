Haberler

SON DEPREMLER! 4 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Güncelleme:
4 Kasım sabahı İstanbul'da hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar, depremin büyüklüğü ve saatiyle ilgili detayları merak etmeye başladı. Günün erken saatlerinde meydana gelen deprem, kent genelinde kısa süreli endişeye yol açarken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalarla son veriler paylaşıldı. Peki, 4 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler kısa sürede gündemin odağına yerleşti. Kentin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginlik yaratırken, sosyal medyada "deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı. Resmî kurumların yaptığı açıklamalar, doğru bilgilere ulaşılmasını sağlayarak yaşanan belirsizliklerin giderilmesine katkı sundu. Ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri 7 gün 24 saat esasına göre takip ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, bu kurumların veri merkezlerinde anlık olarak değerlendiriliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

AFAD, depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgileri düzenli olarak açıklayarak vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Kurum ayrıca, yıl boyunca afet bilincini artırmak amacıyla eğitim, tatbikat ve farkındalık çalışmaları yürütüyor. Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş sismik gözlem ağıyla yer hareketlerini anlık olarak tespit ederek bilimsel veriler sunuyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem halkın güncel verilere erişimini kolaylaştırıyor hem de uzmanlar için önemli bir analiz kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi, Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları içeriyor. Bu bilgiler, vatandaşların doğru ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmesine olanak tanırken, kamuoyunda deprem farkındalığının artmasına da katkı sağlıyor.

04 KASIM 2025 TÜRKİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

04 Kasım 2025 Salı sabahı Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntılar, vatandaşlarda kısa süreli tedirginlik yarattı. Özellikle bazı şehirlerde yüksek katlı binalarda oturanlar, sabah saatlerinde yaşanan depremler nedeniyle endişe yaşadı. Sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayılırken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamalara çevrildi.

Kurumlar, kısa süre içinde depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Resmî açıklamalar, vatandaşların doğru bilgilere ulaşmasını sağlarken spekülasyonların önüne geçti.

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan "Son Depremler" listesi, Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılara dair en güncel verileri sunmaya devam ediyor. Bu veriler, hem vatandaşlar hem de uzmanlar için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
