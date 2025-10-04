SON DEPREMLER! 4 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre, kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Konuyla ilgili tüm gelişmeler ve resmi açıklamalar haberimizin ilerleyen bölümlerinde yer almaktadır. 4 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak izleyip, elde ettiği verileri açık ve şeffaf şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi üzerinden güncel deprem bilgilerine ve son 500 depremin ayrıntılarına kolayca erişebilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelinde gerçekleşen sismik hareketleri 7 gün 24 saat aralıksız izlemekte ve elde ettiği verileri kamuoyuna düzenli olarak sunmaktadır. Ayrıca, deprem farkındalığını artırmak amacıyla eğitim programları, seminerler ve bilgilendirme çalışmalarıyla halkı bilinçlendirmeye devam etmektedir.

4 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

