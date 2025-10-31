Haberler

SON DEPREMLER! 31 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Güncelleme:
Günün erken saatlerinde meydana gelen deprem, şehirde kısa süreli bir panik havası oluşturdu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ise depremle ilgili büyüklük, merkez üssü ve derinlik verilerini hızla açıklayarak vatandaşları bilgilendirdi. Peki, 31 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin hemen ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler, vatandaşlar tarafından titizlikle takip edildi. Sarsıntının hissedildiği bölgelerde kısa süreli paniğe yol açan olay, sosyal medyada da hızlı bir şekilde gündem oldu. Resmî kurumların sunduğu güncel bilgiler ise halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayarak belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

AFAD, depremlerle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgileri düzenli olarak açıklayarak vatandaşları doğru şekilde bilgilendiriyor. Kurum, yıl boyunca afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak için eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık projeleri yürütüyor. Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor ve değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem güncel verilere erişimi kolaylaştırıyor hem de uzmanlar için risk analizlerinde önemli bir kaynak oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı listeler, depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri içeriyor ve vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda kamuoyunun deprem farkındalığını artırmak ve spekülasyonların önüne geçmek amacıyla düzenli olarak güncelleniyor.

31 EKİM 2025 TÜRKİYE GENELİNDE DEPREM Mİ OLDU?

31 Ekim 2025 Cuma günü Türkiye genelinde hafif şiddetli bir deprem kaydedildi. Sarsıntı, ülkenin farklı bölgelerinde hissedilirken özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı ve halk doğru bilgiye ulaşmak için deneyimlerini paylaştı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremle ilgili büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini kısa süre içinde duyurdu. Bu açıklamalar, hem vatandaşların doğru veriye ulaşmasını sağladı hem de spekülasyonların önüne geçti.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
