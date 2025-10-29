SON DEPREMLER! 29 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin hemen ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan veriler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Sarsıntının etkili olduğu bölgelerde kısa süreli panik yaşanırken, sosyal medyada konu hızla gündeme oturdu. Resmî kurumların sunduğu güncel bilgiler, kamuoyundaki belirsizlikleri ortadan kaldırarak durumun net bir şekilde anlaşılmasını sağladı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeyi sürdürüyor. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen her deprem, bu kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, meydana gelen her depremle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik verileri düzenli olarak paylaşarak şeffaf bir bilgi akışı sağlıyor. Kurum ayrıca, afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla yıl boyunca eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık projeleri yürütüyor.

Kandilli Rasathanesi de gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit edip değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem kamuoyunun güncel verilere erişimini kolaylaştırıyor hem de uzmanların olası risk analizlerinde önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

29 EKİM 2025 TÜRKİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

29 Ekim 2025 Çarşamba sabahı Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddetli depremler kaydedildi. Sarsıntılar özellikle yüksek katlı binalarda ve deprem riskinin yüksek olduğu illerde net bir şekilde hissedildi. Depremler sonrası sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla gündem olurken, vatandaşlar yaşadıkları anları paylaşarak bilgi almaya çalıştı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili ilk verileri kısa süre içinde kamuoyuyla paylaştı. Bu açıklamalar, hem vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağladı hem de olası spekülasyonların önüne geçti.