SON DEPREMLER! 29 Ağustos deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel verilere göre, kısa süre önce bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü, gün boyunca kamuoyunun dikkatle takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Ayrıntılara haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak takip ederek elde ettiği verileri düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle yerelde hissedilen sarsıntılara ilişkin bilgileri güncel tutan kurum, resmi internet sitesi üzerinden son 500 depreme dair detaylı verilere erişim imkânı sunmaktadır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik faaliyetleri anlık olarak takip etmekte ve elde ettiği bilgileri hızlı ve güvenilir biçimde kamuoyuna aktarmaktadır. Kurum, gelişmiş teknolojik altyapısıyla depremleri eş zamanlı olarak analiz ederek, afet bilincinin artmasını ve toplumun risklere karşı hazırlıklı olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

29 AĞUSTOS 2025 DEPREM OLDU MU?

