SON DEPREMLER! 21 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne dair açıklanan ilk bilgiler kamuoyunda büyük ilgi gördü. Özellikle sarsıntının hissedildiği bölgelerde panik yaşanırken, sosyal medyada konu kısa sürede gündeme oturdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel teknik veriler ve resmi değerlendirmeler, yaşanan olayla ilgili belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Detaylı bilgi için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketlilikleri sürekli takip ederek, gerçekleşen depremlerle ilgili bilgileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor.

Özellikle 21 Ekim sabahı hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar, bu iki kurumun resmi internet sayfalarına girerek son depremler listesinden güncel verileri kontrol ediyor. Paylaşılan bilgiler, yalnızca halkın doğru biçimde bilgilendirilmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bilimsel araştırmalar ve afet farkındalığının artırılması açısından da büyük önem taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, meydana gelen depremlerin teknik detaylarını kamuoyuna sunmanın yanı sıra, afet bilincinin gelişmesi için eğitimler, tatbikatlar ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlemeyi sürdürüyor. Kandilli Rasathanesi ise ileri teknolojiye sahip sensörleriyle yer hareketlerini anında tespit ederek, hızlı ve güvenilir analizler sağlıyor.

Her iki kurumun da resmi web sitelerinden ulaşılabilen son depremler listesi, hem vatandaşların doğru bilgiye erişmesini hem de uzmanların değerlendirmelerde bulunmasını mümkün kılıyor.

21 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

21 Ekim 2025 sabah saatlerinde İstanbul'da kaydedilen hafif şiddetteki deprem, şehirde kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Deprem anında sosyal medya kullanıcıları yaşadıklarını paylaşarak bilgi akışını hızlandırdı. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından hızla kamuoyuna aktarıldı. Böylece vatandaşların merak ettiği pek çok soru yanıt bulmuş oldu ve resmi verilerle desteklenen bilgiler netlik kazandı.