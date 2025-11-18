Haberler

SON DEPREMLER! 18 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Güncelleme:
18 Kasım sabahı hissedilen sarsıntı, İstanbul'un bazı ilçeleri ve çevre illerde kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Hareketliliği fark eden vatandaşlar, olayın detaylarını öğrenebilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaşacağı açıklamaları beklemeye başladı. Peki, 18 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı ilk veriler, vatandaşların dikkatini çekti. İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen hareketlilik, özellikle sabah saatlerinde kısa süreli bir tedirginlik oluşturdu. Sosyal medyada " İstanbul'da deprem mi oldu?" soruları gündeme gelirken, kurumların sunduğu bilgiler, büyüklük ve merkez üssü konusundaki merakın giderilmesine yardımcı oldu. Ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen sarsıntılar, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anlık olarak analiz edilip kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin ülke çapındaki sensör ağı, yer hareketlerini hızlıca tespit ederek kaydediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem uzmanları için de önemli bir veri kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın listelerinde depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu sayede halk doğru bilgiye erişebiliyor ve söylentilere itibar etmeden güvenilir kaynaklardan haberdar olabiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli güncellemeler, eğitimler ve tatbikatlarla deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

17 KASIM 2025 İSTANBUL VE TÜRKİYE'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

17 Kasım 2025 Pazartesi sabahı İstanbul ve çevre illerde kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Şehirde ve çevre bölgelerde bazı vatandaşlar, özellikle yüksek katlı binalarda hareketliliği fark etti. Sosyal medyada "İstanbul'da deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı ve gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin paylaşacağı resmi bilgilere çevrildi.

Sarsıntının ardından her iki kurum da büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini içeren verileri paylaşarak vatandaşların güvenilir kaynaklardan bilgi almasına yardımcı oldu. Yetkililer, yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliğe dair güncel verilere ulaşmak isteyenler için önemli bir kaynak olmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
