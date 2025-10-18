Haberler

SON DEPREMLER! 18 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 18 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün yaşanan depremle ilgili ilk detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı güncel verilerle ortaya çıktı. Sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü halkın ilgisini çekti ve kısa sürede gündemin odağı haline geldi. Resmi kurumların açıklamalarıyla, vatandaşların doğru bilgiye ulaşması sağlandı. Peki, 18 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin açıklanan bilgiler, halk arasında büyük merak uyandırdı. Kısa sürede gündemin merkezine oturan sarsıntı, sosyal medyada da yoğun paylaşımlara neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sunduğu teknik veriler ve resmi açıklamalarla ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip edip güncel bilgileri kamuoyuna aktarıyor. Deprem hissedildiğinde, vatandaşlar bu kurumların resmi web siteleri üzerinden en güvenilir ve doğru verilere hızlıca ulaşabiliyor. Gerçek zamanlı paylaşılan bu veriler, hem bilimsel analizler hem de toplumsal afet bilincinin gelişimi için kritik öneme sahip.

SON DEPREMLER! 18 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, deprem verilerinin paylaşımının yanı sıra, afet farkındalığını artırmak amacıyla eğitim programları, tatbikatlar ve bilinçlendirme kampanyaları düzenliyor. Kandilli Rasathanesi ise ileri teknolojik imkanlarla depremlerin ölçüm ve değerlendirmesini gerçekleştirerek kamuoyuna güvenilir bilgiler sağlıyor. Her iki kurumun güncel deprem listeleri, hem uzmanlar hem de vatandaşlar için vazgeçilmez bir bilgi kaynağı olarak kabul ediliyor.

SON DEPREMLER! 18 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

18 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

18 Ekim sabah saatlerinde İstanbul'da hafif çaplı bir sarsıntı meydana geldi. Bu durum kısa sürede şehirde endişe yarattı ve sosyal medyada "Deprem oldu mu?" şeklinde yoğun sorular sorulmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listeleri, halkın ilgisini çekerken, depremin büyüklüğü ve teknik ayrıntıları resmi kurumların açıklamalarıyla netleşti ve kamuoyuna doğru bilgiler ulaştırıldı.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto

Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini satın alan yabancı sermayeli şirket belli oldu

Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini sattığı şirketi açıkladı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto

Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba sözler: Fenerbahçe kötü olsun dediysem şerefsizim

Yıldırım'dan Koç'a bomba sözler: Bunu bize ima edenler de şerefsizdir
Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a

Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a
Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı

Görüntü Türkiye'den! Olanı biteni çaresizce izlediler
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç tamamlanamadı! Nedeni inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.