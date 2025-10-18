SON DEPREMLER! 18 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin açıklanan bilgiler, halk arasında büyük merak uyandırdı. Kısa sürede gündemin merkezine oturan sarsıntı, sosyal medyada da yoğun paylaşımlara neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sunduğu teknik veriler ve resmi açıklamalarla ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip edip güncel bilgileri kamuoyuna aktarıyor. Deprem hissedildiğinde, vatandaşlar bu kurumların resmi web siteleri üzerinden en güvenilir ve doğru verilere hızlıca ulaşabiliyor. Gerçek zamanlı paylaşılan bu veriler, hem bilimsel analizler hem de toplumsal afet bilincinin gelişimi için kritik öneme sahip.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, deprem verilerinin paylaşımının yanı sıra, afet farkındalığını artırmak amacıyla eğitim programları, tatbikatlar ve bilinçlendirme kampanyaları düzenliyor. Kandilli Rasathanesi ise ileri teknolojik imkanlarla depremlerin ölçüm ve değerlendirmesini gerçekleştirerek kamuoyuna güvenilir bilgiler sağlıyor. Her iki kurumun güncel deprem listeleri, hem uzmanlar hem de vatandaşlar için vazgeçilmez bir bilgi kaynağı olarak kabul ediliyor.

18 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

18 Ekim sabah saatlerinde İstanbul'da hafif çaplı bir sarsıntı meydana geldi. Bu durum kısa sürede şehirde endişe yarattı ve sosyal medyada "Deprem oldu mu?" şeklinde yoğun sorular sorulmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listeleri, halkın ilgisini çekerken, depremin büyüklüğü ve teknik ayrıntıları resmi kurumların açıklamalarıyla netleşti ve kamuoyuna doğru bilgiler ulaştırıldı.