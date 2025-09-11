Haberler

SON DEPREMLER! 11 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 11 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre, bugün bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü, gün boyunca kamuoyunun en çok merak ettiği ve takip ettiği konular arasında yer aldı. Peki, son Depremler! 11 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son dakika bilgilerine göre, kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Merkez üssü ve büyüklüğüyle dikkat çeken bu sarsıntı, gün boyunca kamuoyunun odağında yer aldı. Depreme dair tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor. Son Depremler! 11 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki sismik hareketliliği anlık olarak izleyerek deprem verilerini düzenli şekilde kamuoyuna duyurmaktadır. Hissedilen sarsıntılar ve son 500 deprem kaydıyla ilgili en güncel bilgilere, kurumun resmi internet sitesi üzerinden kolayca erişilebilir.

SON DEPREMLER! 11 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 takip ederek topladığı verileri güvenilir ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Kurum, deprem bilgilerini paylaşmanın yanı sıra, afet bilincini geliştirmek ve vatandaşları olası riskler konusunda bilinçlendirmek için çeşitli eğitim ve farkındalık programları da düzenlemektedir.

SON DEPREMLER! 11 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

11 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'deki sismik faaliyetleri anlık olarak izleyerek verileri hızlı, güvenilir ve şeffaf şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Kurum, gelişmiş teknolojik imkanlarla depremleri eş zamanlı analiz ederken, afet farkındalığını artırmak için çeşitli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları da yürütmektedir.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500

