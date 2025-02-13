AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Belediye Meclis Üyesi'nin kızı terörist çıktı! 'Hatıra' fotoğrafları bile var

Meclis üyesine sahip çıkan başkanı zora sokacak kare
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI SON DAKİKA? ÖSYM MSÜ 2025 sınav yerleri sorgulama ekranı!

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI SON DAKİKA? ÖSYM MSÜ 2025 sınav yerleri sorgulama ekranı!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavına hazırlanan adaylar, sınav tarihi ve giriş belgelerini merak ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı ve sınav yerlerinin nasıl sorgulanacağı ise sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ÖSYM'nin sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavına hazırlanan binlerce aday, sınav tarihi ve sınav giriş belgelerini merak ediyor. MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı, sınav yerlerinin nasıl öğrenileceği ve giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığı ise sık sık araştırılıyor. Peki, MSÜ 2025 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte, 2025 MSÜ sınav tarihi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar…

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından paylaşılan duyuru sırasında "23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir." ifadelerine yer verildi. Resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan duyuru üzerine MSÜ sınav yerlerinin açıklandığı öğrenildi.

SON DAKİKA MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? ÖSYM MSÜ 2025 sınav yerleri sorgulama ekranı!MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama

MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulanan sınav giriş belgelerinde adayların sınav merkezleri, salon bilgileri ve sınav kuralları yer alıyor. Ayrıca adayların sınav giriş belgesinin çıktısını almaları ve sınav günü yanında bulundurması gerekiyor.

MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? ÖSYM MSÜ 2025 sınav yerleri sorgulama ekranı!MSÜ sınavı

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Mabel Matiz imaj değiştirdi
img

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
img

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
Adana Demirspor maçı emsal oldu! Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan

Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan
Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt

Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindiren toplantı
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
Şili'de kambur balina, genci botla beraber yuttu sonra geri tükürdü

Kambur balina genci botla beraber yuttu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.