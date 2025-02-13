MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI SON DAKİKA? ÖSYM MSÜ 2025 sınav yerleri sorgulama ekranı!

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavına hazırlanan binlerce aday, sınav tarihi ve sınav giriş belgelerini merak ediyor. MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı, sınav yerlerinin nasıl öğrenileceği ve giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığı ise sık sık araştırılıyor. Peki, MSÜ 2025 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte, 2025 MSÜ sınav tarihi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar…

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından paylaşılan duyuru sırasında "23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir." ifadelerine yer verildi. Resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan duyuru üzerine MSÜ sınav yerlerinin açıklandığı öğrenildi.

MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama

MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulanan sınav giriş belgelerinde adayların sınav merkezleri, salon bilgileri ve sınav kuralları yer alıyor. Ayrıca adayların sınav giriş belgesinin çıktısını almaları ve sınav günü yanında bulundurması gerekiyor.

MSÜ sınavı